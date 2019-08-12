Двукратный чемпион мира исполнил на льду смертельно опасный трюк: видео

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Натан Чен
Натан Чен / Фото из открытых источников

Американский фигурист Натан Чен опубликовал в Instagram видео того, как он выполняет на льду сальто назад.

20-летний спортсмен тренируется под руководством российского специалиста Рафаэля Арутюняна.

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К слову, на международной арене Чен появился в предолимпийский сезон, осенью 2012 года, на юниорском этапе гран-при в Австрии.

Кто такой Натан Чен?
Натан – двукратный чемпион мира (2018, 2019), бронзовый призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях, победитель финала гран-при (2017, 2018), чемпион четырех континентов (2017), бронзовый призер (2017) и победитель (2019 год) командного мирового чемпионата, трехкратный чемпион США (2017, 2018 и 2019), победитель юниорского финала гран-при (2015).

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Теги: Новости Спорта Фигурное катание Спорт
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