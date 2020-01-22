Джозеф Паркер – боксер, который боится Усика и ставит деньги превыше всего

Главный тренер Джозефа Паркера, боксера, с которым потенциально может драться Александр Усик, сделал громкое заявление. Мол, бой его подопечного с украинцем маловероятен, и Джозеф уже собирается встретиться с другим оппонентом.

В СМИ даже появилась информация, что это будет бывший соперник Владимира Кличко польский ветеран Мариуш Вах. Каковы причины такого изменения планов новозеландца? Попробуем разобраться.

Анализируя заявления всех людей, связанных с профессиональным боксом, всегда надо понимать, что бокс – это в первую очередь шоу. Это бизнес, который приносит миллионы долларов. И для того, чтобы заработать, очень часто боксеры, тренеры, промоутеры, менеджеры делают громкие заявления совершенно неправдивого характера. Ставится цель привлечь внимание к своему подопечному или к его бою, или просто иначе объяснить свои действия, например, с выбором оппонентов.

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Относительно Паркера и его тренера, то возникает мнение, что его команда хочет вывести своего бойца на чемпионский бой не с Усиком, а с Джошуа. Допустим, что бой с Усиком все-таки состоится. С большой долей вероятности Александр в нем победит, а Джозеф получит чек почти на миллион долларов. Много? Немало. Но это не 6-7 миллионов, которые можно получить за выход на ринг против Энтони Джошуа.

Бывшему чемпиону мира сейчас лучше отдать возможность биться за чемпионство кому-то другому. Тому же Дереку Чисоре, или Даниэлю Дюбуа, который занимает 3-е место в рейтинге WBO. Дальше ждать объединительного боя между чемпионом WBO и победителем боя Пулев – Джошуа, а уже после этого в статусе обязательного претендента драться с обладателем сразу трех поясов. Это может быть Энтони Джошуа, который является наиболее медийно раскрученным. Или кто-то другой, который тоже, пройдя через эти два поединка, будет уже большой звездой.



Паркер в бою проти Джошуа (фото: AP)

Если бы Паркер верил в свои силы в бою с Усиком, то точно бы не пытался провернуть такие схемы. Однако страх и понимание своей обреченности заставляют его прибегать к хитрости. Также можем отметить, что возможность соперничества с одним из лучших боксеров современности ему не особо важна, главное для него – деньги. Для подтверждения данного утверждения можем хотя бы вспомнить бой новозеландца с Энтони Джошуа. В нем он в течение всего времени так и не решился на серьезное обострение, выбрал вариант осторожно пробоксировать все 12 раундов, получить чек с суммой с шестью нулями и спокойно поехать себе домой.