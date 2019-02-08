Екгофф выиграла индивидуальную гонку в Кэнморе, Бондар единственная из украинок в топ-30

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В канадском Кэнморе состоялась женская индивидуальная гонка
В канадском Кэнморе состоялась женская индивидуальная гонка / twitter.com

В канадском Кэнморе состоялась женская индивидуальная гонка в рамках седьмого этапа Кубка мира. Из-за сильного мороза была сокращена дистанция. Женщины вместо 15 км пробежали 12,5. Также вместо стандартной одной минуты за промах к результату спортсменкам добавляли 45 секунд.

Победу в гонке одержала норвежка Тирил Екгофф, которой лучше удалось приспособиться к сложным условиям. С одним промахом на огневых рубежах она преодолела дистанцию за 36 минут.

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10 секунд ей проиграла чешка Маркета Давыдова, а бронза у итальянки Лизы Виттоцци. Обе биатлонистки продемонстрировали чистую стрельбу.

 

 

Сильнейшей из украинок оказалась Яна Бондар. Она с двумя промахами на "лежке" финишировала 27-й. Для Яны это третий лучший результат в карьере. 36-е место заняла Елена Пидгрушная, которая допустила только один промах.

Надежда Белкина с одним промахом показала 41 результат. Рядом с ней, 42 место, завершила "индивидуалку" Юлия Джима, которая на старт вышла в красной майке лидера. Юлия настреляла аж три промаха. 45-е место у Юлии Журавок.

Уже сегодня биатлонисток ждет эстафета, старт которой запланирован на 23.40

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Теги: Спорт Новости биатлона Елена Пидгрушна Юлия Джыма Юлия Журавок
Источник: 24 Канал
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