Екгофф выиграла индивидуальную гонку в Кэнморе, Бондар единственная из украинок в топ-30

В канадском Кэнморе состоялась женская индивидуальная гонка в рамках седьмого этапа Кубка мира. Из-за сильного мороза была сокращена дистанция. Женщины вместо 15 км пробежали 12,5. Также вместо стандартной одной минуты за промах к результату спортсменкам добавляли 45 секунд.

Победу в гонке одержала норвежка Тирил Екгофф, которой лучше удалось приспособиться к сложным условиям. С одним промахом на огневых рубежах она преодолела дистанцию за 36 минут.

Читайте также: Фантастический Бё выиграл индивидуальную гонку в Кэнморе, дебютант Лесюк – 32-й

10 секунд ей проиграла чешка Маркета Давыдова, а бронза у итальянки Лизы Виттоцци. Обе биатлонистки продемонстрировали чистую стрельбу.

So many smiles for this ceremony: for @TirilEckhoff , for Davidova and for @lisa_vittozzi! for Hildebrand, Tandrevold and Hinz in #CAN19 Watch the competition again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/BBmUUPJ6Uu — IBU World Cup (@IBU_WC) 7 февраля 2019 г.

Сильнейшей из украинок оказалась Яна Бондар. Она с двумя промахами на "лежке" финишировала 27-й. Для Яны это третий лучший результат в карьере. 36-е место заняла Елена Пидгрушная, которая допустила только один промах.

Надежда Белкина с одним промахом показала 41 результат. Рядом с ней, 42 место, завершила "индивидуалку" Юлия Джима, которая на старт вышла в красной майке лидера. Юлия настреляла аж три промаха. 45-е место у Юлии Журавок.

Уже сегодня биатлонисток ждет эстафета, старт которой запланирован на 23.40

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram