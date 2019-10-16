Еще один российский боксер-чемпион хочет встретиться с победителем боя Гвоздик – Бетербиев
Российский боксер Сергей Ковалев заявил, что не против встретиться с победителем поединка Александр Гвоздик – Артур Бетербиев. Россиянин желает испытать силы против победителя боя в случае победы над Саулем Альваресом.
Мексиканец Сауль Альварес и россиянин Сергей Ковалев проведут поединок 2 ноября. Этот бой будет за титул WBO в полутяжелом весе, которым владеет Ковалев. Альварес является чемпионом мира по версиям WBC и WBA в среднем весе. Ради поединка с Ковалевым мексиканец поднялся в весовой категории.
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Вчера Ковалев провел встречу с представителями СМИ, информирует vRINGe.
Он заявил, что с интересом посмотрит бой Гвоздик – Бетербиев и в случае победы над Альваресом хотел бы встретиться с победителем противостояния.
Что известно о бое Гвоздик – Бетербиев?
Поединок состоится 18 октября в Филадельфии на арене Liacouras Center. На кону боя будут стоять два чемпионских титула в полутяжелом весе. Поясом WBC владеет украинец Александр Гвоздик, а титулом IBF россиянин Артур Бетербиев.
Кто еще хочет драться с победителем боя Гвоздик-Бетербиев?
Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол защитил титул в поединке против Ленина Кастильо.
После поединка Бівол заявил, что хотел бы встретиться с победителем поединка Александр Гвоздик – Артур Бетербиев, или Сауль Альварес – Сергей Ковалев.