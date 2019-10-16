Еще один российский боксер-чемпион хочет встретиться с победителем боя Гвоздик – Бетербиев

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Сергей Ковалев
Сергей Ковалев / GETTY IMAGES

Российский боксер Сергей Ковалев заявил, что не против встретиться с победителем поединка Александр Гвоздик – Артур Бетербиев. Россиянин желает испытать силы против победителя боя в случае победы над Саулем Альваресом.

Мексиканец Сауль Альварес и россиянин Сергей Ковалев проведут поединок 2 ноября. Этот бой будет за титул WBO в полутяжелом весе, которым владеет Ковалев. Альварес является чемпионом мира по версиям WBC и WBA в среднем весе. Ради поединка с Ковалевым мексиканец поднялся в весовой категории.

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Вчера Ковалев провел встречу с представителями СМИ, информирует vRINGe.

Он заявил, что с интересом посмотрит бой Гвоздик – Бетербиев и в случае победы над Альваресом хотел бы встретиться с победителем противостояния.

Что известно о бое Гвоздик – Бетербиев?
Поединок состоится 18 октября в Филадельфии на арене Liacouras Center. На кону боя будут стоять два чемпионских титула в полутяжелом весе. Поясом WBC владеет украинец Александр Гвоздик, а титулом IBF россиянин Артур Бетербиев.

Кто еще хочет драться с победителем боя Гвоздик-Бетербиев?

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол защитил титул в поединке против Ленина Кастильо.

После поединка Бівол заявил, что хотел бы встретиться с победителем поединка Александр Гвоздик – Артур Бетербиев, или Сауль Альварес – Сергей Ковалев.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Гвоздик – Бетербиев Александр Гвоздик Бокс
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