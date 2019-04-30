Евгений Коноплянка показал милое фото с детьми

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Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка / Фото из открытых источников

Футболист сборной Украины и гельзенкирхенского "Шальке" Евгений Коноплянка поделился фотографией в соцсети.

Евгений сделал милое фото с детьми и опубликовал его в Instagram.

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"Хорошего всем дня", – подписал фото украинский футболист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‍‍ Have a nice day ?? ребятки

Публикация от Yevhen Konoplyanka ️ (@konoplyanka.official)

Коноплянка последний раз играл за "Шальке" 3 апреля, после этого в заявку не попадал. Всего в текущем сезоне украинец провел 20 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Контракт Коноплянки с зарплатой в 5 миллионов евро в год будет действителен до конца сезона 2019/2020.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Евгений Коноплянка
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