Евгений Коноплянка показал милое фото с детьми
Футболист сборной Украины и гельзенкирхенского "Шальке" Евгений Коноплянка поделился фотографией в соцсети.
Евгений сделал милое фото с детьми и опубликовал его в Instagram.
Читайте также: "Шальке" нашел нового тренера для украинца Коноплянки
"Хорошего всем дня", – подписал фото украинский футболист.
Коноплянка последний раз играл за "Шальке" 3 апреля, после этого в заявку не попадал. Всего в текущем сезоне украинец провел 20 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Контракт Коноплянки с зарплатой в 5 миллионов евро в год будет действителен до конца сезона 2019/2020.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии