Федерер продемонстрировал невероятную реакцию и выиграл сумасшедший розыгрыш: видео

Швейцарский теннисист Роджер Федерер уверенно шагает к завоеванию 101-го титула в своей карьере.

В финале Индиан-Уэллса Федереру не удалось завоевать 101-й титул, поскольку Роджер сенсационно проиграл австрийцу Доминику Тиму.

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На турнире в Майами швейцарец дошел уже до полуфинала, где сыграет с представителем Канады – Денисом Шаповаловым.

А в 1/4 финала в Майами 37-летний Федерер уверенно обыграл Кевина Андерсона – 6:0, 6:4.

Украшением матча стал розыгрыш в пятом гейме на подаче Андерсона. Федерер продемонстрировал фантастическую реакцию и сумел выиграть сложный розыгрыш.

Свой сотый титул в карьере Роджер Федерер выиграл на турнире в Дубае, где в финале обыграл Стефаноса Циципаса.

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