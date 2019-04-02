ФФУ предоставила УЕФА объяснения по делу Мораеса: дата вердикта

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Жуниор Мораес
Жуниор Мораес / ФК "Шахтер"

Федерация футбола Украины предоставила свои объяснения в дисциплинарные органы УЕФА по делу натурализации Жуниора Мораеса.

Об этом сообщил ведущий Игорь Цыганык в эфире своего шоу на FootballHub.

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Также Цыганык сообщил, что в штаб-квартиру УЕФА никто вызван не будет, а дело будет рассматриваться в формате переписки.

При этом максимальный срок для окончательного вердикта – до 7 июня, когда Украина сыграет свой очередной матч отбора Евро-2020 против Сербии.

Что случилось с натурализацией Мораеса? Федерации футбола Португалии и Люксембурга обжаловали участие Жуниора Мораеса в матчах за сборную Украины. Сначала техническое поражение из-за участия Мораеса в матче потребовала Португалия. Местное издание указало, что игрок не выполнил одно из необходимых условий для получения гражданства – проживание на территории Украины непрерывно 5 лет. Впоследствии эту идею решили использовать и в Федерации футбола Люксембурга. Жуниор Мораес получил украинское гражданство 15 марта. Однако об этом стало известно лишь 18 марта. И уже 19 марта Жуниор Мораес получил вызов в лагерь национальной сборной. Он сыграл в двух матчах отбора 22 и 25 марта. В первом Украина сыграла вничью с Португалией. Во втором украинцы выиграли у Люксембурга благодаря автоголу уже в добавленное арбитром время.

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Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу Жуниор Мораес УЕФА
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