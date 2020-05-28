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Фьюри включил Усика в список потенциальных соперников

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Тайсон Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі / Press Association

Непобедимый британский боксер Тайсон Фьюри включил Александра Усика в список потенциальных соперников. До недавнего времени чемпион мира по версии WBC отверг возможность встречи с Усиком. Похоже британский супертяж снова изменил мнение.

Список соперников Фьюри

Как сообщает портал talksport.com, Фьюри назвал боксеров, с которыми планирует подраться до завершения профессиональной карьеры.

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В первой тройке желаемых соперников Фьюри оказались американец Деонтей Уайлдер и британцы Энтони Джошуа и Диллиан Уайт.

Я готов драться с любым соперником, и на подходе есть много боксеров вроде Джо Джойса, Даниэля Дюбуа и Тони Йоки. Есть много свежего мяса для битья. Можно даже подраться с Луисом Ортисом или кем угодно,
– заявил Тайсон.

Он добавил, что Александр Усик и Дерек Чисора также в обойме.

"Есть много классных боксеров, с которыми нужно подраться, дав болельщикам эти поединки", – заявил Фьюри.

Почему Фьюри не хотел драться с Усиком

  • Тайсон Фьюри рассказал, что поединок с 33-летним Усиком не входит в его планы. По словам британца, на встрече с украинцем не удастся заработать солидный гонорар.
  • Фьюри заверил, что не изменит свое мнение, даже если Усик победит чемпиона мира Энтони Джошуа.
  • Также британец считает, что украинский боксер слишком слаб для супертяжелого дивизиона.
 

 

Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс Спорт
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