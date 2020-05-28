Фьюри включил Усика в список потенциальных соперников
Непобедимый британский боксер Тайсон Фьюри включил Александра Усика в список потенциальных соперников. До недавнего времени чемпион мира по версии WBC отверг возможность встречи с Усиком. Похоже британский супертяж снова изменил мнение.
Список соперников Фьюри
Как сообщает портал talksport.com, Фьюри назвал боксеров, с которыми планирует подраться до завершения профессиональной карьеры.
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В первой тройке желаемых соперников Фьюри оказались американец Деонтей Уайлдер и британцы Энтони Джошуа и Диллиан Уайт.
Я готов драться с любым соперником, и на подходе есть много боксеров вроде Джо Джойса, Даниэля Дюбуа и Тони Йоки. Есть много свежего мяса для битья. Можно даже подраться с Луисом Ортисом или кем угодно,
– заявил Тайсон.
Он добавил, что Александр Усик и Дерек Чисора также в обойме.
"Есть много классных боксеров, с которыми нужно подраться, дав болельщикам эти поединки", – заявил Фьюри.
Почему Фьюри не хотел драться с Усиком
- Тайсон Фьюри рассказал, что поединок с 33-летним Усиком не входит в его планы. По словам британца, на встрече с украинцем не удастся заработать солидный гонорар.
- Фьюри заверил, что не изменит свое мнение, даже если Усик победит чемпиона мира Энтони Джошуа.
- Также британец считает, что украинский боксер слишком слаб для супертяжелого дивизиона.