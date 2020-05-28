Фьюри включил Усика в список потенциальных соперников

Непобедимый британский боксер Тайсон Фьюри включил Александра Усика в список потенциальных соперников. До недавнего времени чемпион мира по версии WBC отверг возможность встречи с Усиком. Похоже британский супертяж снова изменил мнение.

Список соперников Фьюри

Как сообщает портал talksport.com, Фьюри назвал боксеров, с которыми планирует подраться до завершения профессиональной карьеры.

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В первой тройке желаемых соперников Фьюри оказались американец Деонтей Уайлдер и британцы Энтони Джошуа и Диллиан Уайт.

Я готов драться с любым соперником, и на подходе есть много боксеров вроде Джо Джойса, Даниэля Дюбуа и Тони Йоки. Есть много свежего мяса для битья. Можно даже подраться с Луисом Ортисом или кем угодно,

– заявил Тайсон.

Он добавил, что Александр Усик и Дерек Чисора также в обойме.

"Есть много классных боксеров, с которыми нужно подраться, дав болельщикам эти поединки", – заявил Фьюри.

Почему Фьюри не хотел драться с Усиком