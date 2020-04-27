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Фонсека подтвердил, что хочет переманить игроков "Шахтера" в "Рому"

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Паулу Фонсека
Паулу Фонсека / 24 канал

Наставник "Ромы" Паулу Фонсека подтвердил интерес итальянского клуба к игрокам "Шахтера". Португалец заявил, что хотел бы видеть в "Роме" пару футболистов "Шахтера".

Фонсека, ранее работавший в "Шахтере", в эфире телеканала "Футбол 1" прокомментировал слухи об интересе римского клуба к игрокам донецкого клуба.

Кстати Агент игрока "Шахтера" рассказал о трансфере в "Рому"

В частности, СМИ сватают в "Рому" Виктора Коваленко, Тайсона, Исмаили, Маркоса Антонио, Тете, Жуниора Мораеса и даже Михаила Мудрыка.

Фонсека не стал называть фамилии, но заявил, что хотел бы одного-двух игроков "Шахтера" видеть в "Роме".

Пресса в Италии уже была заинтересована во всех игроках "Шахтера". Я очень хорошо знаю всех игроков донецкого клуба, большинство из них моли бы играть в лучших европейских командах и чемпионатах. Я внимателен к ним. Я бы хотел одного-двух игроков "Шахтера", если бы это было возможно, но на это сложно рассчитывать. У "Шахтера" замечательные игроки, которые могут выступать в любом европейском гранде,
– заявил Фонсека.

По словам Фонсеки, вести переговоры с "Шахтером" – всегда сложно.

На данный момент клубы хотят платить за игроков все меньше, но парочку игроков "Шахтера" я бы выбрал, чтобы они играли в "Роме",
– подытожил Фонсека.

  • Паулу Фонсека возглавлял "Шахтер" с 2017 до 2019 года. За это время португалец дважды выиграл чемпионат и Кубок Украины.
  • Летом 2019 года Фонсека возглавил "Рому".
  • После 26 туров в Серии A "Рома" под руководством Фонсеки занимает только пятое место.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Трансферы Рома Шахтер Футбол Спорт
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