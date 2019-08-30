Формула-1 утвердила календарь на новый сезон с рекордным количеством гонок

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Формула-1 утвердила календарь на новый сезон с рекордным количеством гонок
Формула-1 утвердила календарь на новый сезон с рекордным количеством гонок / twitter.com/ScuderiaFerrari

Формула-1 опубликовала черновой вариант календаря на сезон-2020. В следующем году состоятся 22 этапа – это рекорд для чемпионата.

Календарь пополнили гонки в Нидерландах и Вьетнаме, а Гран-при Германии покинул серию.

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Сезон начнется 15 апреля в Мельбурне и закончится 29 ноября в Абу-Даби.

Предварительный календарь Формулы-1 на 2020 год

15 марта – Гран-при Австралии
22 марта – Гран-при Бахрейна
5 апреля – Гран-при Вьетнама
19 апреля – Гран-при Китая
3 мая – Гран-при Нидерландов
10 мая – Гран-при Испании
24 мая – Гран-при Монако
7 июня – Гран-при Азербайджана
14 июня – Гран-при Канады
28 июня – Гран-при Франции
5 июля – в Гран-при Австрии
19 июля – Гран-при Великобритании
2 августа – Гран-при Венгрии
30 августа – Гран-при Бельгии
6 сентября – Гран-при Италии
20 сентября – Гран-при Сингапура
27 сентября – Гран-при России
11 октября – Гран-при Японии
25 октября – Гран-при США
1 ноября – Гран-при Мехико
15 ноября – Гран-при Бразилии
29 ноября – Гран-при Абу-Даби

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Формула-1
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