Форвард сборной Украины прокомментировал свою травму в матче против Нигерии

Нападающий сборной Украины Жуниор Мораес в матче против Нигерии получил травму. Поэтому его вскоре заменили.

Жуниор Мораес незадолго до перерыва был заменен из-за травмирования. Во время одной из атак он столкнулся с голкипером соперников. Весь второй тайм игрок провел на скамейке запасных. На его ногу была наложена повязка.

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Жуниор Мораес получил травму в матче за сборную

После матча Мораес оставил пост в Instagram. Там он написал о травмировании.

"Особое ощущение быть частью этой команды. Поздравляю всех за борьбу до конца. Про мою травму – это сильно больно, но ничего серьезного. Узнаем лучше. Спасибо всем за сообщение о поддержке", – написал Жуниор Мораес.

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Уже на этих выходных "Шахтер", за который и выступает Мораес, ожидает матч против "Зари". Игра состоится в субботу, 14 сентября, и начнется в 17:00. А в среду, 18 сентября, "горняки" сыграют первый матч группового этапа Лиги чемпионов – в Харькове против "Манчестер Сити".