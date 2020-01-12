Фуркад оформил золотой дубль в Оберхофе, украинцы провалили масс-старт

В Оберхофе завершился 4-й этап Кубка мира по биатлону. Мужской масс-старт, который был последней гонкой этапа, выиграл французский биатлонист Мартен Фуркад.

Борьба за победу

Организаторы этапа сократили длину круга в масс-старте из-за погодных условий. До первой стрельбы спортсмены пробежали два круга по 2,5 километра.

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Сразу 13 биатлонистов чисто отработали на первой стрельбе. Группу лидеров возглавили Тарьей Бе и Мартен Фуркад. Разница между первой и 13 позицией составляла всего 16 секунд.

Распределение сил несколько изменилось после второй лежки: в отрыв пошел немец Арнд Пайффер, который единственный отстрелялся на ноль. Более 20 секунд Арнду проигрывали Йоханнес Кюн и Мартен Фуркад.

На первой стойке Арнд потерял лидерство из-за двух штрафных кругов. Лидерство захватили Мартен Фуркад и Симон Дестье. На последней стрельбе Фуркад не закрыл одну мишень, но сохранил лидерство из-за ошибки соперников.

В итоге никто не смог догнать Мартена, который оформил золотой дубль в Оберхофе. Серебро масс-старта на финише вырвал немец Арнд Пайффер, опередивший Симона Дестье.

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Как выступили украинцы

Украину в масс-старте представляли Артем Прима и Дмитрий Пидручный. Оба не смогли чисто отработать на стрельбе лежа.

Прима заработал два штрафных круга, а Подручный – три. На первой стойке Артем и Дмитрий синхронно не закрыли по одной мишени.

Подручный улучшил свою позицию благодаря чистой стрельбе на последнем огневом рубеже. Дмитрий финишировал 15-м.

Аретм Прима на второй стойке не закрыл две мишени и финишировал 24-м.