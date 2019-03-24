Футболист Швейцарии едва не лишился жизни, как Гусев, на помощь снова пришел грузин: фото

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Шер после столкновения
Шер после столкновения / EPA

В матче отбора на чемпионат Европы 2020 года между Грузией и Швейцарией произошел жуткий момент, который едва не закончился трагедией.

В одном из эпизодов центральный защитник Швейцарии Фабиан Шер столкнулся головой с Джемалем Табидзе и упал на газон.

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Шер лежал без сознания на газоне, а его язык застрял в горле. Грузинский игрок Яна Ананидзе бросился ему на помощь, вставив руку в рот Шера, чтобы вытянуть язык игрока.

После этого медицинская бригада сборной Швейцарии оказала помощь Шеру и он даже смог продолжить поединок.


Фото: EPA

Это выглядит ужасно. Я ничего не помню. Я "выбыл" на несколько секунд. Мой череп все еще гудит. И у меня болит шея и синяки на лбу. Но это того стоит,
– цитирует швейцарца BBC.

Табидзе также пострадал от столкновения, но, как и Шер, продолжил матч.


Фото: BBC

Отметим, что сборная Швейцарии таки одержала победу со счетом 2:0. В сборной Грузии в основном составе на игру вышел игрок "Шахтера" Давид Хочолава.

Как известно, похожий эпизод имел место в чемпионате Украины. В 2014 году Денис Бойко, защищал цвета "Днепра", коленом налетел на Олега Гусева из "Динамо" и тот потерял сознание. Украинца спас грузин Джаба Канкава.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Евро-2020
Источник: 24 Канал
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