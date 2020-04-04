Усик назвал новую дату боя с Чисорой, футбол хотят возобновить в мае: новости спорта 3 апреля

В пятницу, 3 апреля, произошло множество интересных и важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Усик назвал новую дату боя с Чисорой

Бой между украинцем Александр Усик и британцем Дереком Чисорой не состоится 23 мая, как было запланировано. Все из-за пандемии коронавируса.

Кстати Чисора обещает Усику устроить войну

В прямом эфире Instagram Усик заявил, что бой перенесли на июль, но точная дата пока не известна.

УЕФА призывает лиги не завершать чемпионаты досрочно

Руководители УЕФА призвали, чтобы лиги пока не рассматривали вариант досрочного завершения чемпионатов, они надеются, что футбольные чемпионаты возобновятся в ближайшее время. Чемпионат Бельгии уже успел определить досрочного чемпиона.

УЕФА заявил, что решение сейчас досрочно завершать внутренние первенства преждевременное и неоправданное.

"Аталанта" готова продать Малиновского за крупную сумму

"Фиорентина" провела предварительные переговоры по трансферу украинского хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского.

Стоимость футболиста сборной Украины оценили минимум в 25 миллионов евро. Трансфер может состояться будущим летом. Однако агент Руслана Вадим Шаблий рассказал, что Руслан не рассматривает этот вариант.

К теме Стоимость футболистов упадет на 28% – больше всего пострадают "Манчестер Сити" и "Барселона"

Джошуа – Пулев: бой официально перенесен

Энтони Джошуа следующий бой проведет против Пулев. Британец решил провести защиту титула IBF, где официальным претендентом является болгарин Пулев. Бой должен был состояться 20 июня, однако официально перенесен из-за пандемии COVID-19. В Matchroom Boxing не называют новую дату поединка. Там заявили, что работают над этим.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.