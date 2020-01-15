Вылет из Евро-2020, бунт в "Карпатах", новый тренер "Барсы" и другие новости спорта 14 января

Сборная Украины по гандболу проиграла третий матч на Евро-2020 и вылетела из турнира. Украинскому пловцу Денису Говорову не хватило 0,02 секунды, чтобы победить на турнире в Китае. У "Барселоны" новый тренер. О главных новостях спорта 14 января – в обзоре Спорт24

Поражение и вылет из гандбольного Евро-2020

Сборная Украины проиграла третий матч на гандбольном Евро-2020. На этот раз Чехии 19:23. Хотя украинцам надо было побеждать с разницей в два гола, чтобы проходить в следующий раунд. Поэтому после поражения наше участие на турнире закончено.

Бунт в "Карпатах"

Проблемы преследуют львовские "Карпаты". Команда на зимний перерыв ушла на последнем месте. А после отдыха может не досчитаться нескольких игроков. Причина – задолженности по зарплате. По данным СМИ, футболистам должны деньги за три месяца. Из-за этого игроки планируют бойкотировать следующую тренировку команды во Львове.

Две медали украинцев в Лиге чемпионов по плаванию

Начался новый этап FINA Champions Series. Принимал его китайский Шеньджень. Второе время на дистанции 50 метров баттерфляем показал Денис Говоров – 23,30 секунд. От победителя бразильца Николаса Сантоса он отстал лишь на 0,02 секунды. Еще одну медаль, на этот раз бронзовую, сборная Украины получила в 200-метровке баттерфляем. Ее принес 19-летний Денис Кесиль. Он проплыл дистанцию ​​за 1:57.82 минуты, проиграв победителю 02.65 секунды.

Украинцы на Australian Open

Украинские теннисисты и теннисистки начали выступления в квалификации Australian Open. Первый круг преодолел Сергей Стаховский, а вот Ангелина Калинина вылетела. Еще в квалификации сыграют Катарина Завацкая, Марта Костюк, и Дарья Лопатецкая

В основной сетке заявлены: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Екатерина Козлова и Екатерина Бондаренко.

Сами же теннисисты жалуются на тяжелые условия из-за лесных пожаров в Австралии.

Новый тренер "Барселоны"

Испанская "Барселона" представила нового тренера. Им стал Кике Сетьен, который до этого работал с "Бетисом". Все, что стоит знать о нем – в материале Спорт24.