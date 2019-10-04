Гол лидера "Барселоны" признан лучшим во втором туре Лиги чемпионов: видео

Гол форварда "Барселоны" Луиса Суареса был признан лучшим во 2 туре группового этапа Лиги чемпионов.

На пальму первенства претендовали забитые мячи в исполнении Садио Мане, Джошуа Киммиха, Хакима Зиеша и Луиса Суареса.

Читайте также: "Барселона" благодаря дублю Суареса вырвала победу у "Интера" на "Камп Ноу": видео

В матче с "Интером" (2:1) Суарес отметился дублем, а дубль уругвайца помог "Барселоне" добыть свою первую победу на групповом этапе Лиги чемпионов.

Всего Суарес провел в текущем сезоне семь матчей во всех турнирах – в них нападающий записал на свой счет пять забитых голов. "Барселона" после 2 туров набрала 4 очка. Столько же имеет дортмундская "Боруссия". "Интер" и "Славия" набрали по 1 пункту.

Напомним, что автором лучшего гола в первом туре группового этапа Лиги чемпионов стал полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо.

Видео гола Суареса