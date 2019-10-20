Гол украинца Яремчука помог бельгийскому "Генту" победить в чемпионате: видео

Украинский нападающий Роман Яремчук продолжает забивать голы. На этот раз от его точного удара пострадал "Васланд-Беверен" в чемпионате Бельгии.

Яремчук отличился на 19 минуте. Он воспользовался ошибкой соперника, который неудачно выбил мяч. Тот улетел к украинцу, и уже нападающий без проблем пробил по воротам.

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Во втором тайме еще один гол за "Гент" забил Депуатр, а команда победила 2:0.

Видеообзор матча Гент — Васланд-Беверен

Стоит напомнить, что Яремчук забил гол за сборную Украины в матче против Португалии в Киеве. Этот гол помог победить в этом матче и выйти на Евро-2020.

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Также за "Гент" в этом матче сыграли еще два игрока сборной Украины — Игорь Пластун вышел со стартовых минут, а Роман Безус начал матч в запасе, но вышел на замену в конце матча.

Напомним, "Гент" является соперником украинской "Александрии" на групповом этапе Лиги Европы. Первый матч команды сыграли во Львове, закончился со счетом 1:1. Матч в Бельгии запланирован на 12 декабря.