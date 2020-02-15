Гол украинца Зубкова принес победу команде Реброва над принципиальным соперником – видео

Украинский хавбек "Ференцвароша" Александр Зубков открыл счет в поединке 21-го тура чемпионата Венгрии с "Фехервара", за который выступает другой украинец – Иван Петряк.

Ференцварош – Фехервар 1:0

Гол: Зубков, 51

Удаление: Элек, 88 (Фехервар)

Нереализованный пенальти: Исаэл, 90+5 (Ференварош)

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Зубков огорчил голкипера соперника на 51-й минуте матча и установил окончательный счет в матче в пользу "Ференцвароша" – 1:0.

Отметим, что в этом поединке боролись лидеры чемпионата Венгрии, занимающие первые две строчки турнирной таблицы. Эта победа позволила команде Реброва еще больше укрепить свое лидерство – сейчас "Фради" опережают "Фехервар" на 6 очков и имеют 2 матча в запасе.

Александр Зубков в текущем сезоне сыграл за "Ференцварош" в 16-ти матчах и забил восемь мячей, а также получил три желтые карточки.

Видео гола Зубкова