"Голден Стейт" стал вторым участником полуфинала плей-офф НБА: видео

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"Голден Стейт"
"Голден Стейт" / twitter.com/Affablegiant

Баскетбольный клуб "Голден Стейт" стал вторым участником полуфинала плей-офф раунда НБА. "Уорриорс" победили "Хьюстон".

Хьюстон – Голден Стейт 113:118 (28:27, 29:30, 30:25, 26:36)

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Перед этим поединком счет в серии был 3:2 в пользу "Уорриорс", но "Рокетс" имели преимущество, поскольку матч проходил на их паркете. Первая четверть, как и весь поединок, была очень напряженной. Команды по очереди выходили вперед, но не смогли уйти в отрыв. Во второй 12-минутке ситуация не изменилась и на большой перерыв баскетболисты ушли при равном счете на табло 57:57.

Третья четверть осталась за игроками "Хьюстона", которые сумели ее выиграть в 5 очков. В начале последней четверти преимущество хозяев было 7 очков, после чего "Уорриорс" начали сокращать отставание и даже вышли вперед. "Голден Стейт" вырвался вперед +8 и уже не отпустил победу.

Таким образом, "Уорриорс" стали вторыми после "Милуоки", кто сыграет в полуфинале. Их соперником станет победитель пары "Портленд" – "Денвер" (3:3). В другом полуфинале сыграет "Милуоки" и победитель пары "Филадельфия" – "Торонто".

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Теги: Новости Спорта Спорт NBA Баскетбол
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