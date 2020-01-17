Голы украинских легионеров принесли команде Реброва тяжелую победу – видео

16 января команда Сергея Реброва, венгерский "Ференцварош", во время тренировочного сбора провела товарищеский матч со второй командой немецкого "Кельна" и победила 3:2.

Украинские полузащитники Игорь Харатин и Александр Зубков отличились голами в этом поединке.

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Харатин вышел в стартовом составе "Фради" и на 10-й минуте матча вывел команду вперед. В концовке первого тайма украинец получил желтую карточку. Зубков появился на поле после перерыва и на 47-й минуте забил второй гол "Ференцвароша" в матче.

В нынешнем сезоне Харатин провел 28 матчей за "Ференцварош", отметившись 1 голом и 2 ассистами. На счету Зубкова 27 поединков, 6 голов и 7 результативных передач.

"Ференцварош" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии. Следующий товарищеский матч команда Сергея Реброва проведет 20 января против "Вехен" из Германии.

Ференцварош – Кельн U-21 видеообзор матча