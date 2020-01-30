Хоккеист виртуозно осуществил обманный маневр при выполнении буллита – зрелищное видео
Буллиты – это хоккейная "лотерея", в которой проверяется индивидуальное мастерство и техника игроков, а победителем выходит наиболее подготовленная команда. Как раз-таки индивидуальные навыки в булит-серии проявил защитник "Кременчуга" Владислав Грыцких.
Грыцких вплотную сблизился с голкипером "Днепра" и сделал обманный маневр вправо, переложив клюшку на неудобную руку и отправив шайбу точно над плечом Олега Петрова.
К слову "Динамо" дома пропустило 12 шайб – видео разгрома с покером Бабинца и хет-триком Лесникова
Смотрите видео буллитам от Владислава Грыцких
Сам матч закончился победой "Кременчуга" в серии буллитов. Команда реализовала три из четырех своих попыток.
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