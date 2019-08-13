Хорхе Карраскаль мог перейти в "Динамо" или "Шахтер", ему чуть не ампутировали ногу

Колумбийский полузащитник "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаль, права на которого принадлежат львовским "Карпатам", мог оказаться в "Динамо" или "Шахтере". Хотя в результате несчастного случая игрок мог досрочно закончить карьеру.

В января 2019 года Хорхе Карраскаль на правах аренды перешел в "Ривер Плейт", при этом 21-летний атакующий полузащитник мог остаться в Украине, но перейти в "Динамо" или "Шахтер". Об этом сам игрок рассказал в интервью изданию Сlarin.com.

"Были переговоры с "Шахтером" и "Динамо". Когда узнал об интересе со стороны "Ривер Плейт", то подумал, что надо мной шутят. В то время я смотрел финал Копа Либертадорес против "Боки Жуниорс" и не мог в это поверить", – рассказал Карраскаль.

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Но стоит отметить, что игрок был близок к тому, чтобы досрочно закончить карьеру. Все из-за несчастного случая, который мог привести к инвалидности. Карраскаль получил травму мениска на правом колене. На одной из тренировок футболист почувствовал головокружение и тошноту.

"Я просил маму отвезти меня в клинику. Нога оказалась зараженной. Там обнаружили какой-то вирус или инфекцию. Тогда врач сказал, что если бы меня привезли на несколько дней позже, может быть, пришлось бы ампутировать ногу. Мне повезло", – рассказал Карраскаль.

Стоит отметить, что Карраскаль выступает за "Ривер Плейт" на правах аренды. Ее срок – до конца 2019 года. Где продолжит карьеру футболист дальше – вернется ди в "Карпаты" или его выкупит "Ривер Плейт" – пока неизвестно. В этом сезоне полузащитник сыграл только в двух матчах, но отметился забитым голом.