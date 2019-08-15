Игрок "Зари" потерял сознание после столкновения, его унесли с поля на носилках: видео

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Игрок "Зари" потерял сознание после столкновения
Игрок "Зари" потерял сознание после столкновения / zarya-lugansk.com

Футболист луганской "Зари" Джоэль Абу не смог продолжить поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против ЦСКА. Игрок покинул поле уже на четвертой минуте матча.

21-летний немецкий футболист на второй минуте игры ударил головой по мячу после чего упал на поле. Был ли контакт с игроком ЦСКА – сложно сказать.

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Главный арбитр Амори Делерю не сразу остановил игру и футболист украинской команды без сознания продолжил лежать на поле.

После того, как рефери все же остановил игру, к Джоэлю подбежали футболисты и врачи. Немец не смог встать и продолжил бессознательно лежать.

Через некоторое время полузащитника вынесли на носилках. Сейчас о состоянии Абу информации нет.

Джоэль Абу перешел в "Зарю" во время летнего трансферного окна. До этого полузащитник играл за немецкий "Байер".

О результате матча и состоянии Абу читайте на сайте Спорт24.

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Теги: Лига Европы Футбол Спорт Новости Спорта ФК Заря
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