Игрока "Шахтера" вызвали в олимпийскую сборную Бразилии

Олимпийская сборная Бразилии по футболу (в возрасте игроков до 23 лет) готовится к старту отбора на Олимпиаду-2020. Среди тех, кто может сыграть за команду, и два игрока донецкого "Шахтера".

Первым вызов в олимпийскую сборную Бразилии получил защитник Додо. Однако тренер сборной не смог рассчитывать на трех футболистов, поэтому в срочном порядке в команду вызвали еще одного игрока "горняков" – полузащитника Майкона. Он должен заменить Дугласа Аугусту с греческого ПАОК, говорится на сайте сборной Бразилии.

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Сборная Бразилии собралась вместе 3 января. Команда начала подготовку к матчам отбора на Олимпиаду-2020. Сами матчи пройдут с 18 января до 9 февраля. Сначала Бразилия сыграет в одной группе с Парагваем, Боливией, Уругваем и Перу. Две лучшие команды из группы выйдут в финальный квартет, где и будут разыграны две путевки на Олимпиаду-2020.