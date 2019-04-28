"Интер" дома не сумел победить "Ювентус": видеообзор матча

Центральным матчем 34-го тура итальянской Серии А стала встреча "Интера" и "Ювентуса". Однако в Derby d'Italia командам выявить сильнейшего не удалось.

Интер – Ювентус 1:1

Голы: Наингголан, 7 – Роналду, 62

"Ювентус" подходил к этому матчу в статусе чемпиона Италии. Поэтому команда могла играть уже в свое удовольствие. Хотя это и принципиальное дерби. Зато "Интеру" надо было побеждать, чтобы и дальше претендовать на второе место в турнирной таблице.

И именно "Интер" первым вышел вперед в этом матче. Невероятный по красоте и исполнению гол забил Наингголан. После подачи с углового мяч отлетел к нему, и бельгиец, не дав тому опуститься на землю, мощно пробил. Прыжок Щенсны не спас "Ювентус".

В целом "Интер" в первом тайме создал несколько моментов, чтобы уйти на перерыв при комфортном счете. Но больше забить команда из Милана так и не смогла. "Ювентус" же в первом тайме почти ничего не создал впереди.

Во втором тайме "нерадзурри" продолжили давить на ворота соперника. Зато пропустили сами. Роналду обыграл Пянича и мощно пробил в угол ворот. Мяч влетел под самую штангу. Для Роналду это стал 600-гол на клубном уровне.

Матч так и закончился вничью. "Ювентус" – чемпион. "Интер" же продолжает погоню за вторым "Наполи".