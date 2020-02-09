Интер – Милан: где смотреть онлайн миланское дерби

В воскресенье, 9 февраля, состоится Derby della Madonnina или Derby di Milano – матч между "Интером" и "Миланом". Посмотреть матч можно будет и в Украине.

Встреча состоится на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Обслужит матч бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. Старт трансляции – в 21:45 на канале "Футбол 2".

К слову: Интер – Милан: прогноз букмекеров на "миланское дерби"

Смотреть онлайн матч "Интер" – "Милан" можно на видеосервисе Oll.tv. И стоит отметить, что доступ к трансляции платный. Месячный абонемент на все три канала "Футбол" стоит 109 гривен. За 139 гривен можно подключить тариф "Суперспорт", куда входит еще канал Setanta Sport.

Миланские команды имеют богатую историю противостояний. "Дерби делла Мадоннина" насчитывает уже 182 матча. Статистика на стороне "Интера" – 68 побед против 57 побед у "Милана". Еще 57 матчей закончилось вничью. Три из четырех последних матчей выиграл "Интер". В том числе и матч первого круга между этими соперниками, когда отличились Брозович и Лукаку.

Последний раз "Милан" побеждал принципиальных соперников в основное время четыре года назад – 31 января 2016 года. Еще один раз "россо-нери" победили "Интер" в четвертьфинале Кубка Италии 27 декабря 2017 года. Основное время закончилось вничью, а единственный гол Кутроне на 104 минуте принес им победу.