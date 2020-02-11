Интер – Наполи: прогноз букмекеров на 1/2 финала Кубка Италии

В среду, 12 февраля, состоится первый полуфинал Кубка Италии. "Интер" в Милане примет "Наполи". Букмекеры оценили шансы команд одержать победу.

Интер – Наполи: прогноз

В Кубке Италии команды играют два матча. Таким образом, по итогам поединка на стадионе "Джузеппе Меацца" вряд ли определится финалист. "Интер" еще ждет сложный выезд на "Сан-Паоло" 5 марта.

Сейчас "нерроадзури" имеют приподнятое настроение, ведь на выходных в драматичном матче победили "Милан". Однако неаполитанцы попали в "турбулентность". Неаполитанцы то выигрывают у "Ювентуса", то проигрывают "Лечче".

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Прогноз Фаворит Спорт

Специалисты "Фаворит Спорт" считают "Интер" фаворитом поединка. Победу "нерроадзури" в первом матче букмекеры оценили коэффициентом 2,06.

Победа "Наполи" в выездном поединке оценена коэффициентом 3,55. Ничья в игре – 3,45.

Прогноз Pari Match

"Интер" один из рекордсменов Кубка Италии. Миланцы сыграли 13 финалов, из которых выиграли семь. В активе "Наполи" 9 финалов и 5 трофеев. Букмекеры дали прогноз, кто выйдет в финал.

На то, что "Интер" попытается одержать 8-й Кубок Италии – коэффициент 1,91. Если в финал по сумме двух матчей пройдет "Наполи" – коэффициент 1,95.

Прогноз 1xbet

Одним из ключевых нападающих "Интера" в этом сезоне является Ромелу Лукаку. В Кубке Италии бельгиец забил 2 гола. Коэффициент на то, что Ромелу забьет свой очередной гол – 2,2.

По мнению специалисты, в составе "Наполи" больше шансов забить гол имеет Аркадиуш Милик. Коэффициент на его гол 2,7.

В другом полуфинале Кубка Италии сойдутся "Милан" и "Ювентус".