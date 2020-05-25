Искренне радовался за "Шахтер": динамовец Алиев сделал откровенное признание через 11 лет

Бывший игрок "Динамо" Александр Алиев заявил, что поддерживал "Шахтер" в финале розыгрыша Кубка УЕФА в сезоне 2008/09.

Александр Алиев в интервью для программы "Большой Футбол" вспомнил события 11-летней давности, когда "Шахтер" прошел киевлян в полуфинале Кубка УЕФА, а затем взял долгожданный трофей.

Как это было День в истории: 11 лет назад "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА – видео

Я тогда со злости сказал, что поддерживал "Вердер" в финале. На самом деле я смотрел и сам финал, и приезд команды с кубком в Донецк. Да, я хотел, чтобы в этом финале было "Динамо", но искренне радовался и за "Шахтер",

– сказал Алиев.

Также Алиев назвал собственную версию неудачи киевлян в матче против "Шахтера": "Считаю, мы не вышли в финал из-за того, что ошибся Семин, когда заменил Милевского, а не Бангуру. Думаю, если бы мы выиграли в Киеве, то вышли бы в финал. Было очень обидно вылетать от "Шахтера", учитывая, что в чемпионате они в том сезоне даже рядом с нами не валялись".

Вердер – Шахтер: как прошел матч

20 мая 2009 года донецкий "Шахтер" выиграл первый европейский трофей. Дончане в финале Кубка УЕФА (сейчас Лига Европы) победили немецкий "Вердер".

Первыми в поединке отличились именно игроки украинского клуба. На 25 минуте вперед "Шахтер" вывел точный удар Луиса Адриано. Бременская команда сумела восстановить паритет через 10 минут. Центральный защитник Налдо мощно исполнил штрафной удар и не оставил шансов Андрею Пятову. В основное время голов больше не было, поэтому судьба матча решалась в овертайме.

На 97 минуте "Шахтеру" удалось снова выйти вперед. Жадсон обыграл Тима Визе и своим голом принес "горнякам" историческую победу.

В том году "Шахтер" впервые в своей истории сыграл в Суперкубке УЕФА, где уступил каталонской "Барселоне". После успеха в Кубке УЕФА в 2009 году "Шахтеру" удавалось только однажды дойти до полуфинала (2016).

Путь "Шахтера" в финал Кубка УЕФА 2008/09: смотрите видео