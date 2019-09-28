Издевательства и пытки: украинка не смогла финишировать на марафоне чемпионата мира

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Александра Шафар
Александра Шафар / Фото з відкритих джерел

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе был разыгран первый комплект наград – в женском марафоне.

Украинская легкоатлетка Александра Шафар завершила марафонскую дистанцию ​​досрочно.

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Наша спортсменка сошла с дистанции после 10 километров. Накануне старта она жаловалась на сильную жару. Но причиной схода стало травмированное колено.

На самом деле, я ехала травмированной, понимала, что так может быть, но мы с врачом делали все возможное, кололи обезболивающее. Я понимала, что бежать на двух ногах – классно, а на одной, по такой погоде – это просто издевательство и пытки. Не видела смысла дальше продолжать бежать. На сегодняшний день здоровье важнее,
– цитирует ФЛАУ Шафар.

Золотую награду выиграла кенийская бегунья Рут Чепнгетич. Спортсменка преодолела дистанцию ​​в 42 км 195 м за 2 часа 32 минуты 43 секунды.

Второй стала представительница Бахрейна Роуз Челия (2:33.46). Замкнула тройку призеров Хелаль Йоханнес (2:34.15) из Намибии.

 

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Теги: Спорт Новости Спорта легкая атлетика
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