Известный украинский комментатор заподозрил клуб УПЛ в договорных матчах

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Виктор Вацко
Виктор Вацко / УАФ

Известный украинский комментатор Виктор Вацко выразил интересное предположение после матча 1/8 финала Кубка Украины "Минай" – "Львов" (2:0).

Спорт 24 писал, что "Львов" неожиданно уступил перволиговому "Минаю" и вылетел из розыгрыша Кубка Украины.

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Стоит отметить, что команда Владимира Мазяра доигрывала поединок в меньшинстве, на 49-й минуте изъяли Руслана Зубкова.

"Последние 4 игры ФК "Львов" – 4 красные карточки! В каждом матче удаление игрока ФК "Львов"!!! Надеюсь, что воины, а не каталы", – написал в Twitter Вацко.

К слову, после 12-ти туров УПЛ "Львов" находится на последней строчке турнирной таблицы, имея в активе лишь 8 очков.

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Теги: Спорт Футбол Кубок Украины ФК Львов
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