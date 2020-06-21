Эксперт ESPN: Не уверен, что Джошуа по силам побить Усика
Эксперт бокса и известный телекомментатор Макс Келлерман прокомментировал будущее украинского боксера Александра Усика. Он считает, что победа украинца может сорвать бой Джошуа – Фьюри.
Такое мнение комментатора цитирует Boxing News 24.
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Возможная победа украинца
По словам эксперта, он считает, что Усик может нанести поражение Джошуа. Рыночная стоимость украинца находится тоже на высоком уровне.
Сорвет ли победа украинца бой Джошуа – Фьюри? Все возможно,
– заявил Келлерман.
Он говорит, что в возможной победе украинца есть положительная сторона. Возможно, получим наоборот еще одного топового боксера.
Карьера Александра Усика
- Украинский боксер начал профессиональную боксерскую карьеру в первом тяжелом весе. Там Александр провел 16 поединков и все выиграл.
- В рамках этого веса украинец стал абсолютным чемпионом мира, выиграв все титулы.
- После этого Усик отказался от титулов и перешел в супертяжелый вес. 12 октября Усик дебютировал в хэвивейте, одолев Чазза Уизерспуна.
- Усик стремится стать чемпионом в хэвивейте, чтобы сравниться с Дэвидом Хэем и Эвандером Холифилдом.