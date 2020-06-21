Эксперт бокса и известный телекомментатор Макс Келлерман прокомментировал будущее украинского боксера Александра Усика. Он считает, что победа украинца может сорвать бой Джошуа – Фьюри.

Такое мнение комментатора цитирует Boxing News 24.

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Возможная победа украинца

По словам эксперта, он считает, что Усик может нанести поражение Джошуа. Рыночная стоимость украинца находится тоже на высоком уровне.

Сорвет ли победа украинца бой Джошуа – Фьюри? Все возможно,

– заявил Келлерман.

Он говорит, что в возможной победе украинца есть положительная сторона. Возможно, получим наоборот еще одного топового боксера.

Карьера Александра Усика