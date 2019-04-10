Энтони "Миллион долларов" Кролла – что известно о следующем сопернике Василия Ломаченко

Василий Ломаченко ночью в субботу 12 апреля будет защищать свои титулы чемпиона мира против опытного британского боксера Энтони Кролла. Представляем в материале Спорт24 очередного соперника украинца.

Энтони Кролла. Краткая биография

Родился 16 ноября 1986 в Манчестере.

Рост 174 сантиметров.

Рабочая рука – правая.

Чемпион мира в легком весе (версия WBA, 2015 – 2016)

Количество боев – 43. 34 побед (13 нокаутом), 6 поражений, 3 ничьи.

Ник: Миллион долларов

Начало профессиональной карьеры

Энтони Кролла начал профессиональную карьеру в 19 лет. В Манчестере британец победил земляка Абдула Рашида решением судей. Через два месяца уже 20-летний Кролла техническим нокаутом одолел поляка Ариэля Краснопольского. В 2007 году он провел еще четыре боя и все выиграл. Поединки проходили только в Британии.

В 2008 году в его активе семь поединков. За этот период Кролла впервые боксировал за пределами родной страны. В январе в Дюссельдорфе (Германия) он нокаутировал поляка Томаша Кветеня. В апреле Кроллу ждало первое поражение. В Болтоне он проиграл сирийском боксеру Юсефф аль-Хамиди. В следующем году Кролла еще четыре раза выходил в ринг и трижды победил при одном поражении.

Первые титулы

В 2010 году Энтони Кролла получил первый титул, хотя и не такой престижный. В октябре он техническим нокаутом одолел земляка Энди Морриса за титул BBBofC во втором полулегком весе. А уже в феврале в поединке за вакантный титул British lightweight title Кролла победил Джона Уотсона. В седьмом раунде Энтони одержал победу техническим нокаутом.

Осенью Кролла защитил титул, но весной 2012-го потерял его, проиграв Дерри Мэтьюсу техническим нокаутом. В декабре 2012-го британец снова вернул титул.

В 2013 году дела Кролла пошли вверх. В январе он победил Гэвина Риза за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в легком весе. Кролла одержал победу решением судей. После этого Энтони трижды защитил свой титул.

Кролла – чемпион мира

Первый бой мирового значения Кролла провел 18 июля 2015 года против Дарлейса Переса. Это была третья защита пояса для колумбийского боксера. За 12 раундов боксеры так и не смогли выявить сильнейшего. Судейские записки показали ничью.

21-го ноября боксеры снова встретились в Манчестере – родном городе Кролла. На этот раз Энтони сумел одолеть своего оппонента за 5 раундов. Энтони нокаутировал Переса и получил титул.

В мае 2016-го Кролла защитил титул, однако уже в августе потерял его. Энтони проиграл Хорхе Линаресу, который в 2018 году был бит Ломаченко. Энтони уступил Хорхе по решения судей в бою, где также на кону был вакантный пояс The Ring в легком весе. Кролла имел десятиматчевую беспроигрышную серию.

В июне 2017 года боксеры снова встретились на ринге, однако британец не сумел отвоевать титул. Линарес после этого дважды защитил пояс WBA, но впоследствии проиграл его Ломаченко.

После поражения Линаресу Кролла провел три поединка и все выиграл решением судей. Именно это позволило ему получить шанс сразиться против Василия Ломаченко не только за пояс WBA и The Ring, но и за WBO.

Что дальше?

По боксерскими меркам Кролла опытный боксер, но на пенсию ему выходить очевидно, что еще рано. Например, Ломаченко 31 год и он только начал свой путь в профессионалах. Кролла нестабильной боксер и не хватает звезд с неба. Он типичный британский забияка, который живет от боя к бою.

Поединок с Ломаченко это шанс для Кролла не только получить титулы, но и заявить о себе, мол, рано меня списывать со счетов. В любом Кролла проведет еще минимум один бой после поединка с украинцем. Британец мечтает выиграть титул и защитить его в родном Манчестере. С титулом или без, но Кролла точно еще выйдет в ринг в Манчестере.

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