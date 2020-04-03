Это'о раскритиковал медиков за идею тестировать лекарства против COVID-19 на африканцах

Во Франции разгорелся скандал после высказываний некоторых медиков о необходимости проверить эффективность лекарств на африканцах.

В одной из программ на французском телевидении заведующий отделением интенсивной терапии больницы в Париже Жан-Поля Мера и директор по исследованиям французского Национального института здоровья Камиль Лохта обсуждали пандемию коронавируса. Во время дискуссии ученые высказали мнение, что от COVID-19, вероятно, можно вылечиться с помощью вакцины против туберкулеза. Однако после этого добавили, что ее сначала нужно протестировать в Африке.

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Такие слова не остались без внимания многих известных спортсменов с африканского континента. Первым на это обратил внимание легендарный нападающий "Барселоны", "Интера" и сборной Камеруна Самуэль Это'о. При этом бывший футболист не очень подбирал слова, выражая свое возмущение.

"С*чьи дети, вы просто дерьмо! Африка вам не игровая площадка!", – написал Это'о.

Его поддержал еще один выдающийся футболист – Дидье Дрогба из Кот-д'Ивуара.

"Совершенно непонятно, как мы до сих пор терпим это. Африка не является исследовательской лабораторией. Я хочу осудить эти унизительные, лживые и очень расистские слова. Помогите нам вместе спасти Африку от COVID-19", – говорится в сообщении Дрогба.

It is totally inconceivable we keep on cautioning this.

Africa isn’t a testing lab.

I would like to vividly denounce those demeaning, false and most of all deeply racists words.



Helps us save Africa with the current ongoing Covid 19 and flatten the curve. pic.twitter.com/41GIpXaIYv — Didier Drogba (@didierdrogba) April 2, 2020

По состоянию на 3 апреля в мире зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерло более 55 тысяч человек.

Франция на шестом месте в мире по количеству инфицированных – свыше 55 тысяч человек. Умершими от инфекции считаются 5 387 человек.

Среди африканских стран наибольшее количество зафиксированных инфицированных коронавирусом – в Южно-Африканской республике – 1 505 человек. Умерло – пятеро.

Простые правила поведения во время пандемии коронавируса, которые могут уберечь жизнь / Инфографика 24 канала

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