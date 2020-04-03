Это'о раскритиковал медиков за идею тестировать лекарства против COVID-19 на африканцах
Во Франции разгорелся скандал после высказываний некоторых медиков о необходимости проверить эффективность лекарств на африканцах.
В одной из программ на французском телевидении заведующий отделением интенсивной терапии больницы в Париже Жан-Поля Мера и директор по исследованиям французского Национального института здоровья Камиль Лохта обсуждали пандемию коронавируса. Во время дискуссии ученые высказали мнение, что от COVID-19, вероятно, можно вылечиться с помощью вакцины против туберкулеза. Однако после этого добавили, что ее сначала нужно протестировать в Африке.
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Такие слова не остались без внимания многих известных спортсменов с африканского континента. Первым на это обратил внимание легендарный нападающий "Барселоны", "Интера" и сборной Камеруна Самуэль Это'о. При этом бывший футболист не очень подбирал слова, выражая свое возмущение.
"С*чьи дети, вы просто дерьмо! Африка вам не игровая площадка!", – написал Это'о.
Его поддержал еще один выдающийся футболист – Дидье Дрогба из Кот-д'Ивуара.
"Совершенно непонятно, как мы до сих пор терпим это. Африка не является исследовательской лабораторией. Я хочу осудить эти унизительные, лживые и очень расистские слова. Помогите нам вместе спасти Африку от COVID-19", – говорится в сообщении Дрогба.
- По состоянию на 3 апреля в мире зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерло более 55 тысяч человек.
- Франция на шестом месте в мире по количеству инфицированных – свыше 55 тысяч человек. Умершими от инфекции считаются 5 387 человек.
- Среди африканских стран наибольшее количество зафиксированных инфицированных коронавирусом – в Южно-Африканской республике – 1 505 человек. Умерло – пятеро.
Простые правила поведения во время пандемии коронавируса, которые могут уберечь жизнь / Инфографика 24 канала
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