Эвертон – Вест Хэм: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

"Эвертон" и "Вест" находятся на разных полюсах турнирной таблицы и встретятся в рамках 9 тура чемпионата Англии. Посмотреть поединок в Украине можно по телевидению и онлайн на сайте Спорт24.

Этот матч состоится в субботу, 19 октября. Начало игры на стадионе "Гудисон Парк" в 14:30.

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Трансляция матча "Ньюкасл" – "Манчестер Юнайтед" доступна для всех пользователей "Оптимальной" и "Максимальной" подписки Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн", которой они могут воспользоваться, не оставляя сайт Спорт24.

За восемь туров АПЛ "Вест Хэм" набрал 12 очков и находится на 12 строчке. "Ириски" с семью очками – 18-е.

Команды уже назвали стартовые составы на игру. Украинец Андрей Ярмоленко, выступающий за "молотобойцев", остался на замене.

Онлайн-трансляция матча Ньюкасл – Манчестер Юнайтед