Юный игрок "Динамо": Если бы сейчас пригласила "Барселона" – не согласился бы

Защитник "Динамо" Денис Попов в прямом эфире официального аккаунта "бело-синих" в Instagram ответил на вопросы болельщиков.

Попов заявил, что выбрал бы играть в основе "Динамо", а не в "Барселоне", иногда выходя на замену.

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– В каком клубе хотел бы играть через пять лет?

– Хотелось бы играть в клубе из топ-5 лиг. Но сейчас хочу закрепиться в "Динамо", набраться опыта и чего-то достичь с родной командой. Затем уже можно что-то думать.

– Топ-5 футболистов, с которыми хотел бы поиграть в одной команде?

– Наверное, банально скажу – Месси и Роналду, также Рамос, Ярмоленко. Но не могу так сразу ответить, есть много футболистов, с которыми хотелось бы поиграть.

– Что выбрал бы – играть в основе "Динамо" или в "Барселоне", иногда выходя на замену?

– Конечно, в основном составе "Динамо"! Даже если бы "Барселона" сейчас предложила перейти в их клуб, я бы, наверное, не согласился, потому что там играют топ-игроки, и с ними конкурировать было бы трудно, во-первых, а во-вторых, повторюсь, хочется для начала чего-то добиться с "Динамо". Терпение и труд все перетрут.

В нынешнем сезоне Попов сыграл за "Динамо" 16 матчей и забил 2 мяча.

Денис Попов может продолжить карьеру в итальянских "Милане" или "Наполи".

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