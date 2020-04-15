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Юный игрок "Динамо": Если бы сейчас пригласила "Барселона" – не согласился бы

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Денис Попов / ФК "Динамо"

Защитник "Динамо" Денис Попов в прямом эфире официального аккаунта "бело-синих" в Instagram ответил на вопросы болельщиков.

Попов заявил, что выбрал бы играть в основе "Динамо", а не в "Барселоне", иногда выходя на замену.

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– В каком клубе хотел бы играть через пять лет?
– Хотелось бы играть в клубе из топ-5 лиг. Но сейчас хочу закрепиться в "Динамо", набраться опыта и чего-то достичь с родной командой. Затем уже можно что-то думать.

– Топ-5 футболистов, с которыми хотел бы поиграть в одной команде?
– Наверное, банально скажу – Месси и Роналду, также Рамос, Ярмоленко. Но не могу так сразу ответить, есть много футболистов, с которыми хотелось бы поиграть.

– Что выбрал бы – играть в основе "Динамо" или в "Барселоне", иногда выходя на замену?
– Конечно, в основном составе "Динамо"! Даже если бы "Барселона" сейчас предложила перейти в их клуб, я бы, наверное, не согласился, потому что там играют топ-игроки, и с ними конкурировать было бы трудно, во-первых, а во-вторых, повторюсь, хочется для начала чего-то добиться с "Динамо". Терпение и труд все перетрут.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Барселона Динамо
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