Как 19-летний Жоау Фелиш из "Бенфики" стал самым молодым автором хет-трика в Лиге Европы: видео

Португальская "Бенфика" в первом матче четвертьфинала Лиги Европы победила дома немецкий "Айнтрахт". Матч закончился со счетом 4:2, а хет-трик оформил 19-летний игрок Жоау Фелиш. Также он отдал результативный пас. За ним уже охотятся топ-клубы Европы.

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Благодаря трем забитым голам в ворота "Айнтрахта", Жоау Фелиш стал самым молодым автором хет-трика в матчах Лиги Европы. В этот день ему исполнилось 19 лет и 153 дня.

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João Félix is the youngest player to score a hat-trick in @EuropaLeague at 19 years, 152 days. He tops a list that includes Marko Pjaca, Paco Alcácer, Harry Kane and Romelu Lukaku. #UEL pic.twitter.com/HVZNyrPaMS — FIFA.com (@FIFAcom) 11 квітня 2019 р.

Стоит отметить, что в октябре 2007-го форвард "Атлетико" Серхио Агуэро забил три гола в игре Кубка УЕФА с "Кайсери Эрджиесспор". Тогда аргентинцу было 19 лет и 124 дня. Однако в 2009 году кубок УЕФА был преобразован в Лигу Европы, поэтому Жоау Фелиш является самым молодым автором хет-трика именно в Лиге Европы.

Видеообзор матча Бенфика – Айнтрахт

Также Жоау Фелиш – первый за 27 лет игрок "Бенфики", который сделал хет-трик в матчах еврокубков. Последний, кому это удавалось сделать – Антонио Пашеку, в сентябре 1992 года забил три гола в ворота словенской "Изола" в Кубке УЕФА.

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Относительно Жоау Фелиша, то игрок сейчас оценивается в 120 миллионов евро. А видеть его в своем составе хотят "Реал", "Манчестер Сити" и "Ювентус".