Как 19-летний Жоау Фелиш из "Бенфики" стал самым молодым автором хет-трика в Лиге Европы: видео
Португальская "Бенфика" в первом матче четвертьфинала Лиги Европы победила дома немецкий "Айнтрахт". Матч закончился со счетом 4:2, а хет-трик оформил 19-летний игрок Жоау Фелиш. Также он отдал результативный пас. За ним уже охотятся топ-клубы Европы.
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Благодаря трем забитым голам в ворота "Айнтрахта", Жоау Фелиш стал самым молодым автором хет-трика в матчах Лиги Европы. В этот день ему исполнилось 19 лет и 153 дня.
Стоит отметить, что в октябре 2007-го форвард "Атлетико" Серхио Агуэро забил три гола в игре Кубка УЕФА с "Кайсери Эрджиесспор". Тогда аргентинцу было 19 лет и 124 дня. Однако в 2009 году кубок УЕФА был преобразован в Лигу Европы, поэтому Жоау Фелиш является самым молодым автором хет-трика именно в Лиге Европы.
Видеообзор матча Бенфика – Айнтрахт
Также Жоау Фелиш – первый за 27 лет игрок "Бенфики", который сделал хет-трик в матчах еврокубков. Последний, кому это удавалось сделать – Антонио Пашеку, в сентябре 1992 года забил три гола в ворота словенской "Изола" в Кубке УЕФА.
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Относительно Жоау Фелиша, то игрок сейчас оценивается в 120 миллионов евро. А видеть его в своем составе хотят "Реал", "Манчестер Сити" и "Ювентус".