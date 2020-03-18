Как коронавирус ломает планы украинских боксеров

Пандемия коронавируса поразил почти все сферы человеческой жизни. Одним из первых пострадал спорт, в частности бокс. После не слишком удачного 2019, 2020 год должен был стать годом прорыва для украинских бойцов.

Василий Ломаченко. 30 мая на легендарной арене MSG в Нью-Йорке должен был драться в объединительном поединке с Теофимо Лопесом. Они должны были определить абсолютного чемпиона мира в своей весовой категории. Сейчас этот бой на грани срыва. Уже почти точно известно, что он не состоится на запланированной арене. Рассматриваются возможные варианты в каких-то других странах и проведение боя без зрителей.

Александр Усик. Наш новоиспеченный боксер планирует сразиться с британцем Дереком Чисорой. Промоутер Эдди Хирн уже официально объявил, что их встреча должна состояться 23 мая на О2 Арене в Лондоне. Однако уверенности, что так произойдет, нет. Если этот бой сорвется, то Усика точно можно будет называть наименее активным звездным боксером современности. С ноября 2018 года по сей день он провел всего один бой, и то не против какого-то выдающегося соперника.

Ну вот Называйте меня Александр, это по-русски, Александр – это по-украински, – Усик журналистам

Виктор Постол. Едва ли не самая прискорбная ситуация сейчас у Виктора Постола. Его бой с Хосе Рамиресом за 2 чемпионских титула отменяли сначала в Китае, а сейчас с большой вероятностью такая же судьба ожидает и перенесенную встречу. Виктору 36 лет, длительный период без поединков в его возрасте не идет ему на пользу.

Александр Гвоздик. Возвращение Александра на ринг планировалось в андеркарте Лопеса и Ломаченко 30 мая. Однако, как видим, возвращение откладывается.

Сергей Деревянченко. После проигранного, но очень достойного поединка против Геннадия Головкина, Сергей и дальше претендовал на бои с топовыми оппонентами. Ходили слухи о бое с Деметриусом Эндредом или Джермалом Чарло. Сейчас вряд ли идут какие-то переговоры.

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Денис Беринчик. Организация каких-то боксерских событий в Украине не планируется. Поэтому выступлений Беринчика, Митрофанова и других бойцов К-2 Promotions мы скоро не увидим.

Очень тяжелый этап в карьере сейчас у перспективных украинских боксеров Сергея Богачука, Виктора Вихриста, Владислава Сиренко, Александра Захожего и других. У некоторых бои отменили, а кое-кому новые даже не планируют организовывать.

Единственный, кому не сильно мешает коронавирус – это Артем Далакян. Свой бой он успел провести еще в феврале, поэтому сейчас, во время карантина, может действительно немного отдохнуть.

К слову Коронавирус и спорт – отменененные и перенесенные события в режиме онлайн

Также надо вспомнить об украинских боксерах-аматорах. 16 марта остановили квалификационный турнир на Олимпийские игры в Токио. Возможный перенос нынешних игр на год отложит ожидаемый дебют среди профессионалов лучшего боксера-любителя в мире – украинца Александра Хижняка, а также других хороших спортсменов: Николая Буценко, Ярослава Харцыза и Евгения Барабанова.

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