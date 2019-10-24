Какой нормальный человек станет в ворота, чтобы в него бросали шайбой, - регбистка и хоккеистка

Наталья Козачук уникальная спортсменка и не только для Украины. В свои 22 года она успела стать хоккеисткой и сейчас является игроком сборной Украины, начала заниматься регби и уже вызывается в национальную команду, а теперь еще и начала заниматься кикбоксингом и тренировать детей. Свой спортивный путь она рассказала в большом интервью для Спорт24.

Ее любимый фильм "Пианист". Нравятся трагические фильмы, где в конце все плохо. Из-за того, что папа меломан (у него около трех тысяч CD), очень любит музыку, особенно рок, джаз, классику. Хотя отмечает, что лучше тренируется под рок. Любимый писатель – японец Харуки Мураками, который является одним из главных современных постмодернистов в литературе.

В первой части беседы Наталья рассказала о детстве, приходе в хоккей, подражании отцу, переезде в Беларусь, почему не продолжила карьеру в России и сколько зарабатывала.

– Кем хотели быть в детстве?

– Сначала интересовало что-то связанное с историей. Хотела быть археологом. А после просмотра сериала "Солдаты" хотела идти в армию. Меня это вдохновило. Но со временем желание пропало. Когда стала взрослая, то уже желания не было.

– В детстве были драчуном?

– Да. Даже маму пару раз вызвали в школу. Но никогда первой не нападала. Если обижали меня или моих друзей, тогда могла заступиться. Была довольно вежливым ребенком. По заброшенным зданиям не ходила, ответственно относилась к учебе. Даже университет закончила с повышенной стипендией. Я либо очень ответственно ко всему отношусь, либо "угу", пошли куда-то…

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– Хоккей – это первый вид спорта, которым начали заниматься, или еще что-то было?

– Хоккей – это первый вид спорта, которым начала серьезно заниматься. До того были секции в школе, что-то подвижное, но ничего серьезного.

– Как попали в школу ХК "Львы"?

Тогда они как-то по другому назывались, кажется ХК "Львов". Там тренировал мой первый наставник Михаил Валерьевич Чиканцев. Сама просилась, чтобы меня привели на секцию. Ходила на все матчи папы, и так прошел год. После года я начала просить папу, чтобы отвел на секцию. Мне тогда было 10 лет. Мама была против. Для мам лучше, чтобы девочка ходила на танцы, художественную гимнастику и вышивала дома, а я захотела на хоккей, что стереотипно считается мужским видом спорта.

– Отец на каком уровне играл в хоккей?

– На любительском. Хотя можно сказать, что полупрофессиональный. Всю свою жизнь был любителем, работал на работе и параллельно играл в хоккей. А в 2007-2009 годах, когда расширили украинскую лигу, появился западный регион. Команды усиливались игроками, которые с детства занимаются, и он тоже начал играть.

– Отдельных групп для девушек тогда не было…

– Тренировалась и играла с ребятами. В начале, кажется, были еще девушки, но надолго не задержались. Было тяжело постоянно с ребятами тренироваться. Было очень непривычно и трудно найти общий язык. Но если вспоминать те годы, то только с положительной стороны. Конечно, когда уже попала в команду с девушками, то было комфортнее.

– Что держало десятилетнюю девочку в хоккейной группе с ребятами больше, чем несколько тренировок?

Мне нравилось. Начали появляться мечты о том, как я стану большой хоккеисткой. Ни на что не обращала внимание, не боялась трудностей. Хотела идти на тренировку, это было в радость для меня. Мне было все равно, что там были одни парни и с ними нельзя поиграть, как с девушками. Просто хотела играть в хоккей. Со временем и папа увидел, что мне это нравится, поэтому сам был заинтересован в моем развитии.

– Как девушке выделиться среди ребят?

– Тогда было только два вратаря: я и еще один парень. Мы тренировались на "Медике" когда было массовое катание людей. Нам не хотели выделить всю площадку, поэтому тренировались только в одной зоне. Полноценных тренировок не было, исходили из тех возможностей, что были во Львове. Тренер молодец, что смог и так сделать, договориться, организовать группу.

– Из ребят, которые тогда были в группе, кто достиг успеха?

К сожалению, все закончили с хоккеем. Последние еще в позапрошлом году играли в Украинской хоккейной лиге. В Украине и мужской хоккей не является высоко оплачиваемым, поэтому люди пошли на работу. Взрослая жизнь заставляет зарабатывать деньги, и мужчинам надо думать о своем будущем. Можно сказать "поигрались и хватит".

– В футболе вратарей называют отдельной кастой. В хоккее так же?

– Думаю, это еще хуже. Потому, что с психологической точки зрения, какой нормальный человек пойдет становиться в ворота, чтобы в него бросали шайбой. Шайба летит со скоростью 160 километров в час. Все отворачиваются, а вратарь должен поймать. Так кто нормальный пойдет на это?

– То вратари ненормальные?

– Есть в этом какая-то доля правды.

– Есть стереотип, что вратари-мужчины первые во всем, чтобы ни делала команда. Женщины-вратари такие же?

– Да, всегда первые. По крайней мере, стараются быть первыми во всем, за что берутся.

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– Когда выбирали позицию вратаря, Вы знали о Терри Савчуке?

– Да, безусловно. У него все лицо В шрамах. Савчук – однозначно талант. Но он был особенный тем, что отказывался играть в маске. Только под конец карьеры начал ее надевать. У него было очень много болячек, проблемы с позвоночником. Он всю карьеру мучился, но, думаю, любил и ненавидел хоккей одинаково.

– Его вид Вас не пугал?

У меня папа тоже вратарь, поэтому в первую очередь смотрела на него. Он был для меня примером. Помню, что меня все отговаривали быть вратарем, в том числе и папа. А я думала: "У меня папа вратарь, то почему я не могу, не хочу быть полевым". Сказала, что знаю обо всех проблемах, но все равно буду вратарем.

– Этот выбор был, как следствие подражания папе?

– В начале да, потому что маленьким ребенком была. Просто хотела заниматься спортом и выбрала хоккей, потому что папа им занимался. Наверное, лет с 14 поняла, что хоккей мне нравится и хочу им заниматься. Как раз в это время переехала в Беларусь, где сама занималась, не было папы. Начала жить самостоятельной спортивной жизнью. Когда шла на хоккей, то сразу думала о вражеской позиции. Еще первый год, чтобы научиться кататься, была как полевой игрок, а потом стала в ворота.

– Хоккейная мечта – это поиграть в NWHL?

– Да, попробовать там поиграть было бы интересно. Но сейчас это не самая большая мечта в жизни. Когда вырастаешь, то понимаешь, что не все так просто, как выглядит на первый взгляд. Женский хоккей во всем мире не является профессиональным. Поэтому все девушки где-то работают, а играют в свободное время. Они подписывают контракты годовые на 12 тысяч долларов. В США это очень маленькие деньги, как стипендия у нас. Компенсация за время, деньги за дорогу. Но если бы такое предложение поступило, то однозначно согласилась бы, чтобы попробовать себя.

– Когда поняли, что спорт (хоккей) – это Ваше, и будете заниматься им серьезно и долго?

– Это как-то само по себе получилось. Ты занимаешься спортом, оно тебе нравится, ты втягиваешься. Когда закончила школу и встал вопрос куда идти учиться, то ответ был прост – в Университет физической культуры. Началось теоретическое изучение спорта. И дальше все продолжается, потому что начинаю работать с детьми. Никогда в подростковом возрасте не задумывалась, а чем заниматься в жизни. Все шло, как запрограммировано.

– Желания покинуть спорт не было?

– Чтобы совсем покинуть – не было. Когда училась в университете, то понимала, что это время, которое можно уделить своему развитию. На работу не надо идти, потому что есть стипендия. С учетом того, что помогали родители, то я имела время для развития как спортсменка.

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– Как возник вариант переезда в Беларусь?

– Это мой первый тренер Чиканцев нашел такую возможность. В начале, когда ехала туда, то было условие изменения гражданства. Они говорили: "Хорошо, мы ее возьмем, но потом примет наше гражданство". У нас тогда вообще не было женского хоккея. Какая-то черная дыра была, ни одной женской команды. Закончила играть с ребятами, и куда мне дальше? И тут возник вариант с Беларусью. Мы дали согласие на дальнейшее изменение гражданства. Я там играла два года, у них закончилось финансирование, и команда распалась. И Слава Богу, потому что мне уже начали делать вид на жительство и хорошо, что не получила гражданства.

– Какие были условия в Беларуси?

– Сперва нас поселили в отель, а потом расселили по квартирам. Молодым давали стипендию, а старшие имели зарплату. Мы все подписывали контракты. У меня первая работа в 14 лет, записана должность тренер-инструктор. Нам на карточку приходили деньги, 100 долларов. Также, когда жили в отеле, то питание оплачивала команда. А с переездом на квартиры только обеды после тренировки были за средства команды.

– Готовить за это время научились?

– Немного готовила сама. Но приготовлю блюдо только, если буду видеть рецепт перед собой. Борщ могу сварить, но не факт, что все по рецепту буду давать. Если съедите то, что сварю, то не умрете.

– Какое отношение к хоккею в Беларуси?

– Это спорт номер один. У них ХК "Динамо" имеет арену на 16 тысяч зрителей. Когда мы приходили на матч, то она всегда была заполнена. Много катков построено. Очень сильно популяризируется спорт.

– Как завершали учебу?

– Ходила в школу в Беларуси. Также 10 и 11 классы я закончила экстерном за год. В 16 лет я уже была на первом курсе университета.

– Когда в 16 лет вернулись из Беларуси, то какой выбор стоял перед Вами?

Пошла на первый курс университета. Искала команду для дальнейших выступлений, спрашивала девушек, с которыми играла раньше. И так сложилось, что парень девушки, с которой играла раньше, стал тренером девичьей команды U-18 из города Ступино в России. Сказали "приезжай к нам поиграть". Решила попробовать себя там, потому что в команде уже были знакомы. Я там поиграла, посмотрела на все изнутри. Но как раз началась война России против Украины, поэтому после трех месяцев пребывания там повернулась обратно и закрыла для себя вопрос выступлений в России.

– Было давление на Вас, когда началась война?

– Они мне говорили, чтобы я оставалась: "У вас там война, вы все такие бедные, сражаетесь между собой, мы тут тебе все устроим". Думаю: "Боже, какие же вы дураки". Помню, как пришла в больницу, потому что имела проблемы с коленом, и там мальчик к маме говорит: "Мама, мама, а что Крым теперь наш?". Она: "Да, Крым наш". Он: "Ура, ура!". Мне было противно за этим наблюдать, начала проявляться ненависть и хотелось поскорее уехать оттуда. Хотя и этот опыт был полезным. Побыла там и лучше понимаю их действия и высказывания.

– Это тоже был контракт?

– Нет. Считалась как в спортивной школе. Они обеспечили меня хоккейной амуницией, а проживание и питание были за свои средства. Хорошо, что родители помогали.

– Где играли после возвращения из России?

– В Польше. Это снова Чиканцев нашел тот вариант. Его ребята играли в Карпатской лиге, и у него было много знакомых в чемпионате. Я тогда стала вицечемпионом Польши. Далее поехала в Швецию. Там подруга из Киева играла. У них в команде не было вратарей, и она предложила приехать. Связались с тренером и поехала. Потом поехала играть в Швейцарию, но из-за травмы вернулась домой. Поэтому доигрывала сезон в Чемпионате Украины за киевскую команду "Украиночка". Снова вицечемпионкой стала. И два года играла в Словакии, где выиграла бронзу и золото. А в последний сезон еще успела стать вицечемпионкой по кикбоксингу.

– Был где-то контракт, зарплата?

– Только в Минске был контракт. Это было, как работа. Девушки должны были идти на тренировку. В Польше, Швеции, Швейцарии все девушки ходили на тренировки после работы. У кого не было возможности ходить постоянно. Все команды предоставляли мне проживание и питание, поэтому я имела время для тренировок, развития и обучения. Я в университете брала задания у преподавателей, и там выполняла. Зарплату получала только в Беларуси и Швейцарии. В Швейцарии давали 500 долларов. Для них это не много, но если эти деньги привести в Украину, то это существенные суммы.

Я теперь имею работу во Львове. Буду тренировать детей в Клубе игровых видов спорта. Решила попробовать себя, потому что в Словакии давали только питание и проживание. В этом году попробую тренерскую работу, посмотрю как оно будет идти, и буду играть в Чемпионате Украины. Еще не знаю за какую команду, и тренироваться, потому что в апреле Чемпионат мира. Я хочу выступать за сборную Украины, это была мечта детства, поэтому не буду от нее отказываться.

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– Была у Вас работа, не связанная со спортом?

– Нет, все связано со спортом. Пока училась в университете, не задумывалась о работе. Имела повышенную стипендию 1900 гривен, и родители помогали.

– Зборницы имеют контракты с министерством спорта и денежное обеспечение?

– В хоккее нет. У регбийной сборной есть ставки, но у меня нет. Я попала туда позже, поэтому не имею.

Вторую часть интервью о приходе в регби и кикбоксинг – читайте на Спорт24 вскоре