Каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" исчезнут из кабельных сетей в Украине: где их смотреть

Каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" меняют систему дистрибуции. Они исчезнут у большинства операторов кабельного телевидения.

Почему решили изменить принцип трансляции

"С нового года каналы "Футбол" будут распространяться по подписке a la carte (индивидуальная подписка, а не в пакете. – прим. Авт.). Это означает, что в широких пакетах провайдеров не будет каналов "Футбол 1", "Футбол 2", – сказал Федор Гречанинов в комментарии "Детектор медиа".

Кто будет показывать каналы "Футбол 1" и "Футбол 2"

Как говорится на сайте каналов, в связи с переходом на новую модель дистрибуции, с 1 февраля 2020 телеканалы "Футбол 1"/"Футбол 2" будут доступны лишь на некоторых платформах. Отдельная подписка на все три канала "Футбол" будет доступна для абонентов спутниковой платформы Xtra TV и ОТТ-платформы Oll.tv, принадлежащих "Медиа Группа Украина". Также вместе с "Медиа Группой Украина" распространять подписку на "Футболы" будут ее партнеры: "Воля-кабель", "Киевстар", Vodafone, "Укртелеком" и Vega.

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Самый большой телевизионный провайдер "Воля" не случайно попал в число избранных партнеров. В прошлом году каналы "Футбол" вместе с "Волей" совместно победили в тендере УЕФА и получили права на трансляцию всех матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы сезонов 2018-2021 годов.

Сколько это будет стоить?

Для того, чтобы получить доступ к этим каналам, пользователь должен оформить отдельную подписку стоимостью от 109 гривен в месяц. В ней будут доступны все три "Футбола". А вот новый канал группы "Футбол 3" должна войти в пакеты остальных провайдеров.

Что покажет "Футбол 3" и когда его запустят

Новый спортивный телеканал "Футбол 3" начнет работу в феврале 2020 года.

Сейчас каналы "Футбол" является официальными Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, квалификации и финальной части "Евро-2020", Украинской Премьер-лиги, Суперкубка Украины, Лиги наций УЕФА, итальянской Серии А, бельгийской Лиги Жюпиле, испанской Ла лиги, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1. Премиальные матче останутся в каналов, которые будут распространяться по модели подписки a la carte, а часть матчей чемпионатов Франции, Бельгии, Испании будут выходить на канале "Футбол 3".

"Там вы сможете посмотреть в чемпионате Испании матчи "Леганес". Но если вы хотите смотреть "Реал", тогда надо включать "Футбол 1"/"Футбол 2"", – отметил директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов.

А где смотреть матчи Евро-2020

Каналы "Футбол" готовятся к трансляций Евро-2020. 24 топовых матча финальной части чемпионата Европы выйдут в эфире канала "Украина". Это будут все матчи сборной Украины, а также полуфиналы и финал чемпионата. Остальные матчи выйдут на "Футболах".