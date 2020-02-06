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Капитан "Бенфики" не сыграет против "Шахтера" в Лиге Европы

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Португальская "Бенфика" столкнулась с серьезной проблемой перед матчем против донецкого "Шахтера". Команде в этой игре не поможет их капитан Жардел.

Жардел получил травму в матче Кубка Португалии против "Фамаликана". Как говорится на сайте "Бенфики", обследование показало у него разрыв боковой связки колена. Поэтому на восстановление ему понадобится больше двух месяцев.

К слову: "Шахтер" назвал заявку на плей-офф Лиги Европы против "Бенфики"

Таким образом Жардел пропустит оба матча с донецким "Шахтером" в Лиге Европы. Напомним, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Бенфика" состоится 20 февраля в Харькове. Ответный матч – 27 февраля в Лиссабоне.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Лига Европы Шахтер
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