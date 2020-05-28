Кличко мог стать соперником Майка Тайсона

Легендарный украинский боксер Виталий Кличко мог стать соперником американца Майка Тайсона. Бой не состоялся из-за поражения Тайсона в поединке с Дэнни Уильямсом.

Бой Кличко – Тайсон мог состояться в 2004 году

Бывший промоутер Кличко Том Леффлер рассказал, что в 2004 году планировался бой Виталия против Тайсона, сообщает XSPORT.

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По словам промоутера, поражение Тайсона в поединке с Уильямсом не позволило ему стать соперником Кличко.

Смотрите видео поражения Тайсона

Впоследствии Дэнни Уильямс встретился с Кличко и прогнозируемо проиграл. Кличко нокаутировал соперника.

Смотрите видео победы Кличко

Но потом мы работали над его боем против Виталия Кличко. И Тайсон проиграл Дэнни Уильямсу. Если вы помните. Ну и получилось, что Виталий дрался с Уильямсом,

– сказал промоутер.

Леффлер ставит под сомнение целесообразность возвращения Тайсона в профессиональный бокс.

"Если Майк тогда был не способен побеждать таких парней, то я не знаю, как он может быть конкурентен сейчас. Конечно, он может быть опасным в каком-то смысле.

Но когда мы говорим о 12-раундовом поединке, то я не думаю, что его выступление на топовом уровне реально", – заявил промоутер.

Возвращение Тайсона в бокс