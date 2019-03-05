Команда Коноплянки может остаться без главного тренера

Главный тренер "Шальке", за который играет украинец Евгений Коноплянка, Доменико Тедеско близок к увольнению из клуба.

Руководство "Шальке" доверяет главному тренеру команды Доменико Тедеско, однако у специалиста не много времени на исправление кризисной ситуации, сообщает L'Equipe.

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Пока спортивный директор "Шальке" Йохен Шнайдер не намерен отправлять в отставку 33-летнего специалиста, под руководством которого клуб крупно проиграл в двух последних турах Бундеслиги и опустился на 14 место в турнирной таблице.

Сообщается, что решающими матчами в тренерской судьбе Доменико в команде станут поединки против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов и с "Вердером" и "Лейпцигом" в Бундеслиге.

После 24 туров в чемпионате Германии "кнаппен" занимают 14 место. В активе подопечных Тедеско 23 очка.

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