Команда Леброна Джеймса победила в Матче всех звезд НБА: видео

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Матч всех звезд НБА-2019
Матч всех звезд НБА-2019

Команда форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса одержала победу в Матче всех звезд НБА-2019 против команды форварда "Милуоки Бакс" Янниса Адетокумбо со счетом 178:164.

Команда Янниса – Команда Леброна 164:178 (53:37, 42:45, 36:50, 33:46)

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Самым результативным игроком встречи стал Яннис, который оформил дабл-дабл из 38 очков и 11 подборов. Еще один дабл-дабл на счету Джоэля Ембиида (10 баллов и 12 подборов). По 20 очков набрали Пол Джордж и Крис Миддлтон, по 17 – Расселл Уэстбрук и Стивен Карри (4 из 17 из-за дуги).

В составе победителей 31 балл на счету Кевин Дюрант, 20 – у Клея Томпсона, по 19 – у Кавая Леонарда и Леброна Джеймса.

Ранее в Шарлотт состоялся Матч восходящих звезд НБА, где приз MVP получил Кайл Кузма, а также прошел Уикенд всех звезд с тремя конкурсными программами.

Лучшие моменты Матча всех звезд НБА-2019

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Теги: Спорт Баскетбол
Источник: 24 Канал
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