Копенгаген – Динамо: анонс матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" в четверг, 7 ноября, сыграет матч Лиги Европы против "Копенгагена". Матч состоится в Дании и будеть иметь определяющее значение для украинского клуба в турнире. Все, что стоит знать перед матчем об этом противостоянии – в материале Спорт24.

Копенгаген – Динамо: главное

Что: матч группового этапа Лиги Европы

Где: стадион "Паркен", Копенгаген, Дания

Когда: Четверг, 7 ноября, 19:55

Трансляция: канал "Футбол 1", видеосервис Oll.tv, текстовая онлайн-трансляция – Спорт24.

Как закончился матч: "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном", Цыганков не забил пенальти: видео

Чем важен этот матч

"Динамо" и "Копенгаген" пока делят лидерство в группе B. Обе команды набрали по пять очков. Однако четыре очка у "Мальме". Поэтому победа одной из команд в этом матче выведет их в лидеры и позволит оторваться от соперника. Зато ничья при условии победы "Мальме" только обострит ситуацию в группе.

Первый матч между этими командами в Киеве (до этого "Динамо" и "Копенгаген" между собой не играли) закончился вничью 1:1. Гости забили уже на 2-й минуте матча. Ничью для "Динамо" спас Шабанов.

А что говорят букмекеры?

Они отдают предпочтение "Копенгагену". Однако разрыв в коэффициентах не такой большой, и хозяева не являются фаворитами встречи. Так, победа датской команды оценена в 2,5, зато победа "Динамо" – в 3,0.

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Интересные факты

Беньямин Вербич пришел в "Динамо" из "Копенгагена", в составе которого забил 22 гола в 99 матчах и сделал 15 результативных передач. За два сезона в составе датского клуба словенец дважды оформил "золотой дубль", выиграв чемпионат и кубок страны.

Ожидания

"Динамо" нужно побеждать. Победа – это вопрос выхода из группы. В противном случае будет трудно, ведь команду еще ожидает тяжелый выезд в Мальме (это город в 40 километрах от Копенгагена через пролив Эресунн, города соединяет мост) и домашняя игра против "Лугано". А выходить из группы со второго места – это получить топ-соперников уже на стадии 1/16 финала Лиги Европы.