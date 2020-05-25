Круглая сумма: "Шахтер" назвал сумму трансфера своего бриллианта в ПСЖ или "Баварию"

Бразильский легионер "Шахтера" Додо привлек к себе внимание грандов европейского футбола. В услугах правого защитника заинтересованы французский ПСЖ и немецкая "Бавария".

ПСЖ и "Бавария" выходили на связь с "Шахтером"

Как сообщает Le 10 Sport, ПСЖ недавно спрашивал у "Шахтера" о стоимость 21-летнего Додо.

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По информации источника, "Шахтер" сообщил, что готов продать Додо за 30 миллионов евро.

Следует отметить, что, по данным авторитетного портала Tramsfermarkt, стоимость Додо составляет всего 3,6 миллиона евро.

Также источник сообщает, что интерес к Додо сохраняет мюнхенская "Бавария".

Сообщается, что руководство чемпионов Германии вышло на "Шахтер" с предложением о трансфере в 20 миллионов евро.

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин рассказывал, что "Бавария" действительно интересовалась Додо.

Он также подтвердил, что клубы вели переговоры, однако чемпионов Германии не устроила цена на футболиста.

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Контракт Додо с "Шахтером" действует до 30 июня 2022 года.

Нужен ли Додо" Баварии " и ПСЖ