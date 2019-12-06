Кубок Европы ФИБА: "Киев-Баскет" узнал соперников и календарь матчей
"Киев-Баскет" стал победителем группы F в первом групповом этапе Кубка Европы ФИБА и продолжает борьбу на втором этапе. Следующие матчи украинского клуба состоятся с декабря по февраль.
Соперниками команды Айнарса Багатскиса в группе K стали нидерландский "Зволле", венгерский "Керменд" и латвийский "Вентспилс".
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Расписание матчей Киев-Баскета
11 декабря
20:30 Зволле – Киев-Баскет
18 декабря
19:00 Киев-Баскет – Керменд
8 января
19:00 Вентспилс – Киев-Баскет
22 января
19:00 Киев-Баскет – Зволле
29 января
19:00 Керменд – Киев-Баскет
5 февраля
19:00 Киев-Баскет – Вентспилс
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