"Динамо" и "Шахтер" сыграют в 1/8 финала Кубка Украины: результаты жеребьевки
В четверг, 3 октября, в Доме футбола состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Кубка Украины сезона 2019/2020. "Динамо" и "Шахтер" сыграют в 1/8 финала Кубка Украины. Игра состоится в Киеве.
В церемонии жеребьевки приняли участие легендарные украинские футболисты Павел Яковенко и Владислав Ващук.
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Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины
Колос Ковалевка – Ворскла
Минай – ФК Львов
Николаев – Десна
Альянс – Гинрик-Спорт
Динамо – Шахтер
Ингулец – Днепр-1
Мариуполь – Олимпик
Александрия – Заря
Базовым днем для матчей 1/8 финала Кубка Украины является 30 октября 2019 года.
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