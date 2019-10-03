"Динамо" и "Шахтер" сыграют в 1/8 финала Кубка Украины: результаты жеребьевки

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Кубок Украины 2019 жеребьевка – пары команд на Кубок Украины
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины / shakhtar.com

В четверг, 3 октября, в Доме футбола состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Кубка Украины сезона 2019/2020. "Динамо" и "Шахтер" сыграют в 1/8 финала Кубка Украины. Игра состоится в Киеве.

В церемонии жеребьевки приняли участие легендарные украинские футболисты Павел Яковенко и Владислав Ващук.

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Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины

Колос Ковалевка – Ворскла

Минай – ФК Львов

Николаев – Десна

Альянс – Гинрик-Спорт

Динамо – Шахтер

Ингулец – Днепр-1

Мариуполь – Олимпик

Александрия – Заря

Базовым днем для матчей 1/8 финала Кубка Украины является 30 октября 2019 года.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Кубок Украины
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