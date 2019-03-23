Кузьмина уверенно выиграла гонку-преследование, лучшая из украинок Вита Семеренко – только 30-я

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Кузьмина уверенно выиграла гонку-преследование, лучшая из украинок Вита Семеренко – только 30-я

В норвежском Холменколлене состоялась женская гонка-преследование. Выиграла ее представительница Словакии Анастасия Кузьмина. Украинки не слишком удачно отстрелялись. Только две представительницы Украины попали в очковую зону.

Анастасия Кузьмина имела 21-секунду преимущества на старте. А на всей трассе только увеличивала его, показав время 28:25,9. Словачка стала единственной, кто закрыл все мишени. Поэтому на финише ее преимущество над второй Денис Херманн составило +1:42,8. Немка допустила два промаха.

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Несмотря на всего один промах, шведка Ханна Эберг показала лишь третий результат – +2:01,1.

В этой гонке стартовали сразу четыре украинки. И только две из них сумели попасть в очковую зону. Вита Семеренко имела по одному промаху на каждом из четырех огневых рубежей. И ее отставание составило +4:47,1. Это лишь 30-й результат. Валя Семеренко тоже набрала четыре круга штрафа. Но она на втором огневом рубеже промахнулась трижды. В итоге +5:08,7 и 36-е место.

Пять промахов насобирала Анастасия Меркушина. Ее время составило +6: 11,5 отставания, и 50-е место.

Несколько неудачно выступила Яна Бодар. Уже после третьего огневого рубежа у девушки было пять промахов. Но на четвертом круге ее сняли с гонки, так как Кузьмина уже опередила ее на круг.

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Теги: Спорт Новости Спорта Новости биатлона Вита Семеренко Валентина Семеренко Анастасия Меркушина
Источник: 24 Канал
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