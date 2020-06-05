В 1997 году сборная Хорватии не пустила Украину на чемпион мира 1998 года. "Клетчатые" победили украинскую команду в стыковых матчах с общим счетом 3:1. Легенда сборной Украины Александр Шовковский рассказал о том противостоянии.

Первая игра состоялась на поле Хорватии и завершилась убедительной победой хозяев со счетом 2:0. В ответной игре в Киеве команды сыграли вничью 1:1. Об этом сообщает 24 канал.

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История Шовковского

Экс-вратарь сборной Украины Александр Шовковский в интервью Zbirna.com рассказал о матче плей-офф квалификации ЧМ-1998 года против Хорватии.

Шовковский вспомнил о противоречивом судействе в двух матчах. В одном поединке в ворота Хорватии не поставили пенальти, а в другом – не засчитали гол.

"Я не верю, что против нас был тогда какой-то заговор, но симпатии арбитров в обоих матчах с хорватами оказались на стороне соперника. Хотя симпатии – это мягко сказано. В Загребе судья не назначил очевидный пенальти за фол против Сергея Реброва, а в Киеве вообще отменил чистый гол Виталия Косовского", – рассказал Шовковский.

И памятным матч в Хорватии для Шовковского стал благодаря легенде сборной Хорватии Давору Шукеру. Хорват выбил Александру зубы.

Матч на выезде запомнился еще тем, что закончил я его без двух зубов. Мне их выбил Давор Шукер. Нападающий рисовал пенальти и задел мою челюсть. Один зуб я сразу показал рефери, а второй был сломан. Затем, после приезда в Киев, отправился в клинику на реставрацию,

– вспомнил Шовковский.

Как утверждает Шовковский, несмотря на поражение в первом матче, команда решительно настраивалась на домашнюю игру.

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"Осенью 1997 года футболисты "Динамо" были на ходу, в то время мы как раз громили "Барселону". На второй матч готовился и Андрей Шевченко, который встречу в Загребе пропускал из-за дисквалификации.

В общем, на переполненном "Олимпийском" в стартовые минуты мы просто смяли соперника – это был феерический футбол. Если бы судья засчитал тот гол, счет стал бы 2:0. Но вместо этого мы получили рикошет в свои ворота – тогда нам часто залетали такие курьезные мячи", – отметил Шовковский.

Хорватия едва не выиграла чемпионат мира

Хорватия, которая благодаря удаче попала на чемпионат мира 1998 года, едва его не выиграла.

"Клетчатые" дошли до полуфинала, в котором уступили будущим чемпионам мира французам со счетом 2:1.

В матче за третье место легендарная сборная Хорватии победила мощную команду Нидерландов.

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Сборную Украины потом сравнивали с Хорватией, мол "сине-желтые" также имели бы шансы на Мундиале.

"Нас потом мерили и оценивали по их бронзовых медалях на чемпионате мира, но я никогда не любил условного наклонения. Хотя того форума мы, конечно же, заслуживали, и он был очень близко", – резюмировал Шовковский.

Дежавю в 2017 году

В рамках отбора на чемпионат мира 2018 года Хорватия и Украина оказались в одной отборочной группе.

Украинской сборной нужно было победить Хорватию, чтобы рассчитывать на участие в стыковых матчах.

Перед игрой в Хорватии сменился тренер, поэтому шансы подопечных Андрея Шевченко были высоки.

Однако хорваты на классе победили "сине-желтых" и поехали на чемпионат мира.

На очередном Мундиале Хорватия превзошла достижения 1998 года. "Клетчатые" вышли в финал, в котором были биты Францией.