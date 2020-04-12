Легенда сборной Украины попал в список худших чемпионов в истории АПЛ
Английское издание Daily Star составило список худших игроков, которые когда-либо поднимали над головой чемпионский трофей английской Премьер-лиги.
В список вошли восемь игроков. Среди них – знаменитый игрок сборной Украины Олег Лужный.
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Среди "худших чемпионов АПЛ" фигурируют следующие игроки:
- Ронни Уолворк ("Манчестер Юнайтед" – сезон 2000/01);
- Олег Лужный ("Арсенал" – сезон 2001/02);
- Игорь Степановс ("Арсенал" – сезон 2001/02);
- Паскаль Сиган ("Арсенал" – сезон 2003/04);
- Алексей Смертин ("Челси" – сезон 2004/05);
- Киран Ричардсон ("Манчестер Юнайтед" – сезон 2006/07);
- Габриэль Обертан ("Манчестер Юнайтед" – сезон 2010/11);
- Ричи да Лед ("Лестер" – сезон 2015/16).
Издание объяснило выбор Лужного тем, что, судя по его матчам, он приехал в Англию доигрывать. Он взял АПЛ с "Арсеналом" в сезоне 2001/02 и после четырех лет в Лондоне поиграл один сезон в "Вулверхэмптоне".
Олег Лужный выступал за лондонский клуб с 1999-го по 2003 год и провел 75 матчей.
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