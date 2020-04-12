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Легенда сборной Украины попал в список худших чемпионов в истории АПЛ

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Олег Лужный / Getty Images

Английское издание Daily Star составило список худших игроков, которые когда-либо поднимали над головой чемпионский трофей английской Премьер-лиги.

В список вошли восемь игроков. Среди них – знаменитый игрок сборной Украины Олег Лужный.

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Среди "худших чемпионов АПЛ" фигурируют следующие игроки:

  • Ронни Уолворк ("Манчестер Юнайтед" – сезон 2000/01);
  • Олег Лужный ("Арсенал" – сезон 2001/02);
  • Игорь Степановс ("Арсенал" – сезон 2001/02);
  • Паскаль Сиган ("Арсенал" – сезон 2003/04);
  • Алексей Смертин ("Челси" – сезон 2004/05);
  • Киран Ричардсон ("Манчестер Юнайтед" – сезон 2006/07);
  • Габриэль Обертан ("Манчестер Юнайтед" – сезон 2010/11);
  • Ричи да Лед ("Лестер" – сезон 2015/16).

Издание объяснило выбор Лужного тем, что, судя по его матчам, он приехал в Англию доигрывать. Он взял АПЛ с "Арсеналом" в сезоне 2001/02 и после четырех лет в Лондоне поиграл один сезон в "Вулверхэмптоне".

Олег Лужный выступал за лондонский клуб с 1999-го по 2003 год и провел 75 матчей.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Арсенал АПЛ
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