Легенда сборной Украины попал в список худших чемпионов в истории АПЛ

Английское издание Daily Star составило список худших игроков, которые когда-либо поднимали над головой чемпионский трофей английской Премьер-лиги.

В список вошли восемь игроков. Среди них – знаменитый игрок сборной Украины Олег Лужный.

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Среди "худших чемпионов АПЛ" фигурируют следующие игроки:

Ронни Уолворк ("Манчестер Юнайтед" – сезон 2000/01);

Олег Лужный ("Арсенал" – сезон 2001/02);

Игорь Степановс ("Арсенал" – сезон 2001/02);

Паскаль Сиган ("Арсенал" – сезон 2003/04);

Алексей Смертин ("Челси" – сезон 2004/05);

Киран Ричардсон ("Манчестер Юнайтед" – сезон 2006/07);

Габриэль Обертан ("Манчестер Юнайтед" – сезон 2010/11);

Ричи да Лед ("Лестер" – сезон 2015/16).

Издание объяснило выбор Лужного тем, что, судя по его матчам, он приехал в Англию доигрывать. Он взял АПЛ с "Арсеналом" в сезоне 2001/02 и после четырех лет в Лондоне поиграл один сезон в "Вулверхэмптоне".

Олег Лужный выступал за лондонский клуб с 1999-го по 2003 год и провел 75 матчей.

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